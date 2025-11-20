    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    Champions League im TV

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Sender übernehmen ab 2027, DAZN raus

    Für Sie zusammengefasst
    • Champions League ab 2027: Mehrere Abos nötig.
    • Paramount+ und Amazon sichern Medienrechte für Spiele.
    • DAZN übernimmt Europa League und Conference League.
    Champions League im TV - US-Sender übernehmen ab 2027, DAZN raus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Für die Live-Übertragungen der Champions League benötigen Fußballfans ab 2027 erneut mehrere Abonnements. Die UC3 hat als Gemeinschaftsunternehmen von UEFA und European Football Clubs (EFC) Medienrechte für die Spielzeiten 2027/28 bis 2030/31 an die US-Sender Paramount+ und Amazon verkauft. Der Streamingdienst DAZN, der bislang die Spiele überträgt, geht leer aus. Entsprechende Berichte der "Bild" und der englischen "Times" decken sich mit dpa-Informationen.

    Demnach wird das Topspiel am Dienstag ab 2027 bei Paramount+ gezeigt, mittwochs zeigt Amazon die Spitzenpartie. Alle restlichen Spiele am Dienstag und Mittwoch hat Paramount+ gekauft. Das Endspiel soll nach "Bild"-Informationen bei Netflix laufen. Nur falls ein deutsches Team das Finale erreicht, müsste es hierzulande im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon Inc!
    Long
    208,68€
    Basispreis
    0,96
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    238,56€
    Basispreis
    1,70
    Ask
    × 14,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    DAZN übernimmt Europa League und Conference League

    Die TV-Rechte an der Europa League und der Conference League gingen derweil an DAZN. Diese liegen bis 2027 noch bei RTL.

    Bis Ende der kommenden Saison bleibt es in Deutschland bei der derzeitigen Verteilung. Amazon zeigt bei Prime Video das Topspiel am Dienstag. Alle anderen Begegnungen laufen beim ebenfalls kostenpflichtigen Internet-Sender DAZN, und nur das Finale können die Fans beim ZDF kostenfrei sehen.

    Bei der Auktion, die von der US-Agentur Relevent im Auftrag von UC3 durchgeführt wurde, gab es vier große Rechtepakete für Live-Übertragungen. Für Relevent war es als Nachfolger des Langzeit-Vermarkters Team die erste Ausschreibung in Europa. Die Agentur mit ihrer in London ansässigen Fußball-Tochter hatte Mitte Oktober den Bieterwettbewerb gestartet./mrs/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 190,7 auf Tradegate (20. November 2025, 19:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -6,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,04 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 280,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 310,00USD was eine Bandbreite von +25,97 %/+62,71 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Netflix - 552484 - US64110L1061

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Netflix. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung von Netflix, wobei Nutzer auf mögliche Kursrückgänge hinweisen, aber auch die Chance auf einen Anstieg über 100 Euro sehen. Es werden technische Aspekte, Halten-Entscheidungen trotz schwacher Marktstimmung sowie allgemeine Marktaktivitäten wie Aktiensplits bei anderen Firmen thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Netflix eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Champions League im TV US-Sender übernehmen ab 2027, DAZN raus Für die Live-Übertragungen der Champions League benötigen Fußballfans ab 2027 erneut mehrere Abonnements. Die UC3 hat als Gemeinschaftsunternehmen von UEFA und European Football Clubs (EFC) Medienrechte für die Spielzeiten 2027/28 bis 2030/31 an die …