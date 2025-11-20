    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOnco-Innovations AktievorwärtsNachrichten zu Onco-Innovations
    Onco-Innovations erschließt mit "Kuano" neue Dimensionen der Arzneimittelforschung. Ist das der Quantensprung gegen den Krebs?

    Lüdenscheid (ots) - Wegweisende Technologie-Partnerschaft vereint KI und
    Quantencomputing - nächste Generation hochselektiver "PNKP-Inhibitoren" in
    Reichweite

    Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) gibt die Initiierung
    eines Pilotprojekts mit "Kuano Ltd." bekannt, um die Entwicklung der
    proprietären "PNKP-Inhibitor-Technologie" (auch als "A83B4C63" bezeichnet) zu
    beschleunigen. Die Zusammenarbeit markiert einen Meilenstein in Oncos Bestreben,
    fortschrittliche Computerplattformen zu nutzen, um neue Mechanismen zur
    Krebsbehandlung zu erschließen und schnellere, präzisere therapeutische
    Innovationen voranzutreiben.

    Die neue Initiative baut auf den erfolgreichen Bemühungen von Onco auf, seine
    "PNKP-Inhibitor-Plattform" durch fortschrittliche molekulare Modellierung und
    KI-gestütztes Wirkstoffdesign kontinuierlich zu verbessern. Das Programm hat
    bereits die Wirkstoffarchitektur verfeinert, Synthesewege vereinfacht und die
    Bibliothek optimierter Analoga mit Schwerpunkt auf dem "A83B4C63-Gerüst"
    erweitert - wodurch das Potenzial für selektivere und wirksamere Inhibitoren
    deutlich gestärkt wurde.

    Im Rahmen der Vereinbarung wird "Kuano" seine quantenfähige Analyseplattform
    einsetzen, um tiefere strukturelle Einblicke in die "PNKP-Inhibition" zu
    gewinnen. Die fortschrittliche Quantenmolekülmodellierung soll eine detaillierte
    Charakterisierung der Wechselwirkung zwischen "A83B4C63" und "PNKP" liefern -
    einschließlich Bindungspositionen, Konformationsänderungen und des
    zugrundeliegenden Inhibitionsmechanismus. Diese Erkenntnisse dienen als
    Leitfaden für die Strukturoptimierung und die Entwicklung von
    Therapeutika-Kandidaten der nächsten Generation.

    Leistungsstarker Rahmen von der Modellierung bis zur Synthese

    Das Pilotprojekt konzentriert sich zunächst auf die "PNKP"-ausgerichteten
    Wirkstoffverbindungen von Onco. Die Integration der Quantenanalyse von "Kuano"
    in die KI-gestützte Forschungsumgebung von Onco schafft einen leistungsstarken
    Rahmen, der den gesamten Entwicklungsprozess von der Modellierung über die
    Validierung bis zur Synthese optimiert.

    "Kuano" ist ein Biotechnologieunternehmen der nächsten Generation, das
    Quantenmechanik und künstliche Intelligenz in der strukturbasierten
    Arzneimittelforschung anwendet. Die proprietäre Plattform modelliert
    Enzymdynamiken und Übergangszustände mit Quantenauflösung und ermöglicht so die
    Entwicklung neuartiger, selektiver Wirkstoffverbindungen durch prädiktive
    Molekularsimulationen.

    Vid Stojevic, CEO und Mitbegründer von "Kuano", erklärte:

    "Wir freuen uns sehr, die quantenbasierte Plattform von Kuano im Rahmen dieser
     

    Seite 1 von 8 


