Onco-Innovations erschließt mit "Kuano" neue Dimensionen der Arzneimittelforschung. Ist das der Quantensprung gegen den Krebs?

Lüdenscheid (ots) - Wegweisende Technologie-Partnerschaft vereint KI undQuantencomputing - nächste Generation hochselektiver "PNKP-Inhibitoren" inReichweiteOnco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) gibt die Initiierungeines Pilotprojekts mit "Kuano Ltd." bekannt, um die Entwicklung derproprietären "PNKP-Inhibitor-Technologie" (auch als "A83B4C63" bezeichnet) zubeschleunigen. Die Zusammenarbeit markiert einen Meilenstein in Oncos Bestreben,fortschrittliche Computerplattformen zu nutzen, um neue Mechanismen zurKrebsbehandlung zu erschließen und schnellere, präzisere therapeutischeInnovationen voranzutreiben.Die neue Initiative baut auf den erfolgreichen Bemühungen von Onco auf, seine"PNKP-Inhibitor-Plattform" durch fortschrittliche molekulare Modellierung undKI-gestütztes Wirkstoffdesign kontinuierlich zu verbessern. Das Programm hatbereits die Wirkstoffarchitektur verfeinert, Synthesewege vereinfacht und dieBibliothek optimierter Analoga mit Schwerpunkt auf dem "A83B4C63-Gerüst"erweitert - wodurch das Potenzial für selektivere und wirksamere Inhibitorendeutlich gestärkt wurde.Im Rahmen der Vereinbarung wird "Kuano" seine quantenfähige Analyseplattformeinsetzen, um tiefere strukturelle Einblicke in die "PNKP-Inhibition" zugewinnen. Die fortschrittliche Quantenmolekülmodellierung soll eine detaillierteCharakterisierung der Wechselwirkung zwischen "A83B4C63" und "PNKP" liefern -einschließlich Bindungspositionen, Konformationsänderungen und deszugrundeliegenden Inhibitionsmechanismus. Diese Erkenntnisse dienen alsLeitfaden für die Strukturoptimierung und die Entwicklung vonTherapeutika-Kandidaten der nächsten Generation.Leistungsstarker Rahmen von der Modellierung bis zur SyntheseDas Pilotprojekt konzentriert sich zunächst auf die "PNKP"-ausgerichtetenWirkstoffverbindungen von Onco. Die Integration der Quantenanalyse von "Kuano"in die KI-gestützte Forschungsumgebung von Onco schafft einen leistungsstarkenRahmen, der den gesamten Entwicklungsprozess von der Modellierung über dieValidierung bis zur Synthese optimiert."Kuano" ist ein Biotechnologieunternehmen der nächsten Generation, dasQuantenmechanik und künstliche Intelligenz in der strukturbasiertenArzneimittelforschung anwendet. Die proprietäre Plattform modelliertEnzymdynamiken und Übergangszustände mit Quantenauflösung und ermöglicht so dieEntwicklung neuartiger, selektiver Wirkstoffverbindungen durch prädiktiveMolekularsimulationen.Vid Stojevic, CEO und Mitbegründer von "Kuano", erklärte:"Wir freuen uns sehr, die quantenbasierte Plattform von Kuano im Rahmen dieser