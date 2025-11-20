Onco-Innovations erschließt mit "Kuano" neue Dimensionen der Arzneimittelforschung. Ist das der Quantensprung gegen den Krebs?
Lüdenscheid (ots) - Wegweisende Technologie-Partnerschaft vereint KI und
Onco-Innovations Ltd. (ISIN: CA68237C1059 / WKN: A3EKSZ) gibt die Initiierung
eines Pilotprojekts mit "Kuano Ltd." bekannt, um die Entwicklung der
proprietären "PNKP-Inhibitor-Technologie" (auch als "A83B4C63" bezeichnet) zu
beschleunigen. Die Zusammenarbeit markiert einen Meilenstein in Oncos Bestreben,
fortschrittliche Computerplattformen zu nutzen, um neue Mechanismen zur
Krebsbehandlung zu erschließen und schnellere, präzisere therapeutische
Innovationen voranzutreiben.
Die neue Initiative baut auf den erfolgreichen Bemühungen von Onco auf, seine
"PNKP-Inhibitor-Plattform" durch fortschrittliche molekulare Modellierung und
KI-gestütztes Wirkstoffdesign kontinuierlich zu verbessern. Das Programm hat
bereits die Wirkstoffarchitektur verfeinert, Synthesewege vereinfacht und die
Bibliothek optimierter Analoga mit Schwerpunkt auf dem "A83B4C63-Gerüst"
erweitert - wodurch das Potenzial für selektivere und wirksamere Inhibitoren
deutlich gestärkt wurde.
Im Rahmen der Vereinbarung wird "Kuano" seine quantenfähige Analyseplattform
einsetzen, um tiefere strukturelle Einblicke in die "PNKP-Inhibition" zu
gewinnen. Die fortschrittliche Quantenmolekülmodellierung soll eine detaillierte
Charakterisierung der Wechselwirkung zwischen "A83B4C63" und "PNKP" liefern -
einschließlich Bindungspositionen, Konformationsänderungen und des
zugrundeliegenden Inhibitionsmechanismus. Diese Erkenntnisse dienen als
Leitfaden für die Strukturoptimierung und die Entwicklung von
Therapeutika-Kandidaten der nächsten Generation.
Leistungsstarker Rahmen von der Modellierung bis zur Synthese
Das Pilotprojekt konzentriert sich zunächst auf die "PNKP"-ausgerichteten
Wirkstoffverbindungen von Onco. Die Integration der Quantenanalyse von "Kuano"
in die KI-gestützte Forschungsumgebung von Onco schafft einen leistungsstarken
Rahmen, der den gesamten Entwicklungsprozess von der Modellierung über die
Validierung bis zur Synthese optimiert.
"Kuano" ist ein Biotechnologieunternehmen der nächsten Generation, das
Quantenmechanik und künstliche Intelligenz in der strukturbasierten
Arzneimittelforschung anwendet. Die proprietäre Plattform modelliert
Enzymdynamiken und Übergangszustände mit Quantenauflösung und ermöglicht so die
Entwicklung neuartiger, selektiver Wirkstoffverbindungen durch prädiktive
Molekularsimulationen.
Vid Stojevic, CEO und Mitbegründer von "Kuano", erklärte:
"Wir freuen uns sehr, die quantenbasierte Plattform von Kuano im Rahmen dieser
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Onco-Innovations Aktie
Die Onco-Innovations Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,060 auf Tradegate (20. November 2025, 19:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Onco-Innovations Aktie um -1,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,70 %.
Die Marktkapitalisierung von Onco-Innovations bezifferte sich zuletzt auf 57,54 Mio..
Community Beiträge zu Onco-Innovations - A3EKSZ - CA68237C1059
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Onco-Innovations. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
cannagourmet schrieb 06.03.25, 12:16
wie das bei diesen biotech aktien so ist , sie können bei guten news sehr schnell steigenmitdiskutieren »
sie können aber genauso schnell fallen
oder wie es hier aussieht schnell hoch und langsamaber stetig wieder runter
die company hat wohl sehr gute patente aber bis da ein medikament bei rauskommt dauert es noch min 5-8 Jahre
man kann auf übernahme spekulieren , kann aber, wenn überhaupt ,,genauso lange dauern
sie können aber genauso schnell fallen
oder wie es hier aussieht schnell hoch und langsamaber stetig wieder runter
die company hat wohl sehr gute patente aber bis da ein medikament bei rauskommt dauert es noch min 5-8 Jahre
man kann auf übernahme spekulieren , kann aber, wenn überhaupt ,,genauso lange dauern
cannagourmet schrieb 23.01.25, 07:48
Onco-Innovations unterzeichnet mit Inka Health Absichtserklärung (LOI), um die KI-Technologie zur Krebserkennung und Medikamentenentwicklung zu implementierenmitdiskutieren »
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-01/64359882-onco-innovations-unterzeichnet-mit-inka-health-absichtserklaerung-loi-um-die-ki-technologie-zur-krebserkennung-und-medikamentenentwicklung-zu-implem-248.htm
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-01/64359882-onco-innovations-unterzeichnet-mit-inka-health-absichtserklaerung-loi-um-die-ki-technologie-zur-krebserkennung-und-medikamentenentwicklung-zu-implem-248.htm
