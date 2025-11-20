Xinhua Silk Road
Am Sonntag wurden die zehn besten chinesischen Fälle zum Thema Verwaltung von Megastädten im Jahr 2025 veröffentlicht
Beijing (ots/PRNewswire) - Während einer am Sonntag in Beijing eröffneten
Think-Tank-Konferenz wurden 10 typische chinesische Beispiele für die Verwaltung
von Megastädten vorgestellt, um den Austausch und die Anwendung innovativer,
hervorragender Erfahrungen, Methoden und Praktiken bei der Verwaltung von
Megastädten zu fördern.
Die Fälle wurden von drei Thinktanks zusammen ausgesucht, darunter das PKU
Institute of Urban Governance, das Institute for Digital Government and
Governance der Tsinghua-Universität und das Xinhua Research Center for Digital
Government.
Think-Tank-Konferenz wurden 10 typische chinesische Beispiele für die Verwaltung
von Megastädten vorgestellt, um den Austausch und die Anwendung innovativer,
hervorragender Erfahrungen, Methoden und Praktiken bei der Verwaltung von
Megastädten zu fördern.
Die Fälle wurden von drei Thinktanks zusammen ausgesucht, darunter das PKU
Institute of Urban Governance, das Institute for Digital Government and
Governance der Tsinghua-Universität und das Xinhua Research Center for Digital
Government.
In Beijing deckt die smarte Plattform für lokale Behördendienste "Jingban" jetzt
alle 16 Verwaltungsbezirke ab und unterstützt so die schnelle Reaktion auf
Serviceanfragen, die Verwaltung von Gemeinden, öffentliche Dienstleistungen und
andere wichtige Behördendienste.
Mit Hilfe von JD Cloud-Technologien hat die clevere "Butler"-ähnliche Plattform
über 600 Anwendungen zusammengebracht, um die Stadtentwicklung durch digitale
Verwaltung noch besser voranzutreiben.
In Chongqing hat das intelligente Verwaltungssystem "1361", das ein digitales
Betriebs- und Verwaltungszentrum für verschiedene Ebenen lokaler
Regierungsbehörden umfasst, dazu beigetragen, die allgemeine Effizienz des
städtischen Betriebs in dieser bergigen Stadt im Südwesten Chinas zu verbessern.
In Guangzhou nutzte die südchinesische Wirtschaftsmacht marktorientierte
Reformen im Bereich der Datenelemente, um innovative Plattformen zu entwickeln,
die digitale Technologien und Dienstleistungen in die Realwirtschaft
integrieren.
Die Stadt hat auf der Grundlage ihrer mobilen Regierungsdienstanwendung
"Suihaoban" eine Dienstleistungsmatrix mit "einem Online-Netzwerk, einem
Offline-Fenster und einer Hotline" eingerichtet, um neue digitale Triebkräfte
für eine widerstandsfähige Smart-City-Governance zu schaffen.
In der ostchinesischen Metropole Shanghai wurde das "Parken per QR-Code"
eingeführt, um die intelligente Verwaltung zu fördern. Dadurch können die
Einwohner bequeme und schnelle Parkdienstleistungen nutzen, indem sie einfach
den "Suishen-Code" oder Shanghai-Stadt-Reisecode verwenden.
Shen Tiyan, geschäftsführender Dekan des PKU Institute of Urban Governance,
erklärte, dass sich die oben genannten Städte durch digitale Technologien in der
Stadtverwaltung, die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen durch digitale
Mittel und eine multidimensionale kooperative Verwaltung auszeichnen.
All dies unterstreicht die auf den Menschen ausgerichtete Regierungsphilosophie
und veranschaulicht den innovationsgetriebenen Fortschritt bei der
Modernisierung der städtischen Verwaltungssysteme und -kapazitäten, fügte Shen
hinzu.
Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348348.html
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2827037/photo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road
-am-sonntag-wurden-die-zehn-besten-chinesischen-falle-zum-thema-verwaltung-von-m
egastadten-im-jahr-2025-veroffentlicht-302621972.html
Pressekontakt:
Shanshan Gu,
1054852417@qq.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/6163083
OTS: Xinhua Silk Road Information Service
alle 16 Verwaltungsbezirke ab und unterstützt so die schnelle Reaktion auf
Serviceanfragen, die Verwaltung von Gemeinden, öffentliche Dienstleistungen und
andere wichtige Behördendienste.
Mit Hilfe von JD Cloud-Technologien hat die clevere "Butler"-ähnliche Plattform
über 600 Anwendungen zusammengebracht, um die Stadtentwicklung durch digitale
Verwaltung noch besser voranzutreiben.
In Chongqing hat das intelligente Verwaltungssystem "1361", das ein digitales
Betriebs- und Verwaltungszentrum für verschiedene Ebenen lokaler
Regierungsbehörden umfasst, dazu beigetragen, die allgemeine Effizienz des
städtischen Betriebs in dieser bergigen Stadt im Südwesten Chinas zu verbessern.
In Guangzhou nutzte die südchinesische Wirtschaftsmacht marktorientierte
Reformen im Bereich der Datenelemente, um innovative Plattformen zu entwickeln,
die digitale Technologien und Dienstleistungen in die Realwirtschaft
integrieren.
Die Stadt hat auf der Grundlage ihrer mobilen Regierungsdienstanwendung
"Suihaoban" eine Dienstleistungsmatrix mit "einem Online-Netzwerk, einem
Offline-Fenster und einer Hotline" eingerichtet, um neue digitale Triebkräfte
für eine widerstandsfähige Smart-City-Governance zu schaffen.
In der ostchinesischen Metropole Shanghai wurde das "Parken per QR-Code"
eingeführt, um die intelligente Verwaltung zu fördern. Dadurch können die
Einwohner bequeme und schnelle Parkdienstleistungen nutzen, indem sie einfach
den "Suishen-Code" oder Shanghai-Stadt-Reisecode verwenden.
Shen Tiyan, geschäftsführender Dekan des PKU Institute of Urban Governance,
erklärte, dass sich die oben genannten Städte durch digitale Technologien in der
Stadtverwaltung, die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen durch digitale
Mittel und eine multidimensionale kooperative Verwaltung auszeichnen.
All dies unterstreicht die auf den Menschen ausgerichtete Regierungsphilosophie
und veranschaulicht den innovationsgetriebenen Fortschritt bei der
Modernisierung der städtischen Verwaltungssysteme und -kapazitäten, fügte Shen
hinzu.
Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348348.html
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2827037/photo.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road
-am-sonntag-wurden-die-zehn-besten-chinesischen-falle-zum-thema-verwaltung-von-m
egastadten-im-jahr-2025-veroffentlicht-302621972.html
Pressekontakt:
Shanshan Gu,
1054852417@qq.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/6163083
OTS: Xinhua Silk Road Information Service
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu JD.com - A112ST - US47215P1066
Das denkt die wallstreetONLINE Community über JD.com. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
bamimi77 schrieb 20.09.25, 08:09
Du hast völlig recht und man merkt, auch in Foren, dass FOMO bei vielen Investoren immer mehr zunimmt. Wenn eine Aktie nicht sofort steil nach oben geht, dann stimmt ja was nicht, dann ist es eine „Loser Aktie“.mitdiskutieren »
Wenn Verzweiflung beginnt die Leute in Aktien zu treiben weil man meint das schnelle Geld bisher verpasst zu haben hat das nie ein gutes Ende genommen. Das Aufkreuzen der vielen Glücksritter stimmt mich immer vorsichtig und ich baue mir so langsam wieder einen Cash Bestand auf… heißt natürlich nicht, dass auch jd.com nochmals vom Momentum ergriffen werden könnte wobei die chinesische Regierung einem zu starken Anstieg der Märkte einen Riegel vorschieben würden. Das haben vermutlich auch wieder viele Leute schon gerne wieder vergessen, dass hier die Partei immer mit am Tisch sieht und die hat bereits klar signalisiert, dass man ein stetiges Wachstum der Kurse sehen will. Wenn’s beginnt zu überhitzen werden sie zusehen, dass sie “eingreifen“. Auch wenn das Land durch und durch kapitalistisch ist, diese „planwirtschaftlichen“ Elemente zum Erhalt der Partei sollte man nie außer Acht lassen.
Wenn Verzweiflung beginnt die Leute in Aktien zu treiben weil man meint das schnelle Geld bisher verpasst zu haben hat das nie ein gutes Ende genommen. Das Aufkreuzen der vielen Glücksritter stimmt mich immer vorsichtig und ich baue mir so langsam wieder einen Cash Bestand auf… heißt natürlich nicht, dass auch jd.com nochmals vom Momentum ergriffen werden könnte wobei die chinesische Regierung einem zu starken Anstieg der Märkte einen Riegel vorschieben würden. Das haben vermutlich auch wieder viele Leute schon gerne wieder vergessen, dass hier die Partei immer mit am Tisch sieht und die hat bereits klar signalisiert, dass man ein stetiges Wachstum der Kurse sehen will. Wenn’s beginnt zu überhitzen werden sie zusehen, dass sie “eingreifen“. Auch wenn das Land durch und durch kapitalistisch ist, diese „planwirtschaftlichen“ Elemente zum Erhalt der Partei sollte man nie außer Acht lassen.
Aktientrend_ schrieb 29.08.25, 12:39
Damit ist die Riege komplett. Alibaba meldet Umsatzwachstum aber einen starken Gewinnrückgang. Ähnlich wie Baidu PDD und JD.com vorher.mitdiskutieren »
Alibaba hat aber einen eigenen KI Chip entwickelt und könnte so große Umsätze in China generieren.
In den letzten paar Tagen haben diverse Investoren ihre Anteile bei JD.com aufgestockt. Rein charttechnisch könnte die Aktie nochmal bis 23€ fallen. Eine starke Erholung des Kurses steht meiner Erwartung nach aber bevor, da bin ich privat eingestiegen.
Alibaba hat aber einen eigenen KI Chip entwickelt und könnte so große Umsätze in China generieren.
In den letzten paar Tagen haben diverse Investoren ihre Anteile bei JD.com aufgestockt. Rein charttechnisch könnte die Aktie nochmal bis 23€ fallen. Eine starke Erholung des Kurses steht meiner Erwartung nach aber bevor, da bin ich privat eingestiegen.
Aktientrend_ schrieb 15.08.25, 08:50
Was bei den rein deutschen Mitteilungen fehlt ist dass der Gewinneinbruch erwartet wurde und geringer ausfiel als von Analysten erwartet. Man muss sich das mal vorstellen welche Dimensionen allein die JD Food in kurzer Zeit erreicht hat also wie stark die einzelnen Bereiche des Konzerns wachsen. Täglich wurden 25 Millionen Essen ausgeliefert und JD Food hat nun 150.000 Vollzeitfahrer. Da ist 3 mal so viel wie Lieferando Uber etc. zusammen weltweit haben. JD expandiert gerade aggressiv international und baut gerade in Europa ein Logistiknetz auf hierzu insbesondere die Übernahme von Ceconomy als Media Saturn. Diese erfolgt ja nicht weil JD die Läden so toll findet sondern weil es hier an ein gut ausgestattetes und ausgebautes Lagernetzwerk in Europa kommt und das preiswert. JDs Umsätze wachsen wahnsinnig. Wir reden hier nicht von einem Startup sondern einem Konzern mit 50 Milliarden Dollar Umsatz das diesen im letzten Quartal um 22 % steigern konnte. Das 8. Quartal in Folge wo die Erwartung der Analysten übertroffen wurden. Während die Konkurrenz wie Alibaba im gleichen Zeitraum um 50% Aktienkurs gewinnen konnte dank JD um 10%. Die Margen lassen sich auf massive Investitionen zurückführen was wiederum in dem aggressiven Wachstum mündet was wir nun seit mehreren Jahren sehen. Der Umsatz hat sich in den letzten 6 Jahren mehr als verdoppelt auf aktuell rund 50 Milliarden. Mit der Übernahme die nächstes Jahr abgeschlossen sein wird kommen nochmal mehr als 22 Milliarden Umsatz hinzu.mitdiskutieren »
Jetzt wird sich zeigen müssen ob die Margen irgendwann wieder positiv werden.
Jetzt wird sich zeigen müssen ob die Margen irgendwann wieder positiv werden.
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte