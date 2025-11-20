    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJD.com AktievorwärtsNachrichten zu JD.com

    Xinhua Silk Road

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Am Sonntag wurden die zehn besten chinesischen Fälle zum Thema Verwaltung von Megastädten im Jahr 2025 veröffentlicht

    Beijing (ots/PRNewswire) - Während einer am Sonntag in Beijing eröffneten
    Think-Tank-Konferenz wurden 10 typische chinesische Beispiele für die Verwaltung
    von Megastädten vorgestellt, um den Austausch und die Anwendung innovativer,
    hervorragender Erfahrungen, Methoden und Praktiken bei der Verwaltung von
    Megastädten zu fördern.

    Die Fälle wurden von drei Thinktanks zusammen ausgesucht, darunter das PKU
    Institute of Urban Governance, das Institute for Digital Government and
    Governance der Tsinghua-Universität und das Xinhua Research Center for Digital
    Government.

    In Beijing deckt die smarte Plattform für lokale Behördendienste "Jingban" jetzt
    alle 16 Verwaltungsbezirke ab und unterstützt so die schnelle Reaktion auf
    Serviceanfragen, die Verwaltung von Gemeinden, öffentliche Dienstleistungen und
    andere wichtige Behördendienste.

    Mit Hilfe von JD Cloud-Technologien hat die clevere "Butler"-ähnliche Plattform
    über 600 Anwendungen zusammengebracht, um die Stadtentwicklung durch digitale
    Verwaltung noch besser voranzutreiben.

    In Chongqing hat das intelligente Verwaltungssystem "1361", das ein digitales
    Betriebs- und Verwaltungszentrum für verschiedene Ebenen lokaler
    Regierungsbehörden umfasst, dazu beigetragen, die allgemeine Effizienz des
    städtischen Betriebs in dieser bergigen Stadt im Südwesten Chinas zu verbessern.

    In Guangzhou nutzte die südchinesische Wirtschaftsmacht marktorientierte
    Reformen im Bereich der Datenelemente, um innovative Plattformen zu entwickeln,
    die digitale Technologien und Dienstleistungen in die Realwirtschaft
    integrieren.

    Die Stadt hat auf der Grundlage ihrer mobilen Regierungsdienstanwendung
    "Suihaoban" eine Dienstleistungsmatrix mit "einem Online-Netzwerk, einem
    Offline-Fenster und einer Hotline" eingerichtet, um neue digitale Triebkräfte
    für eine widerstandsfähige Smart-City-Governance zu schaffen.

    In der ostchinesischen Metropole Shanghai wurde das "Parken per QR-Code"
    eingeführt, um die intelligente Verwaltung zu fördern. Dadurch können die
    Einwohner bequeme und schnelle Parkdienstleistungen nutzen, indem sie einfach
    den "Suishen-Code" oder Shanghai-Stadt-Reisecode verwenden.

    Shen Tiyan, geschäftsführender Dekan des PKU Institute of Urban Governance,
    erklärte, dass sich die oben genannten Städte durch digitale Technologien in der
    Stadtverwaltung, die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen durch digitale
    Mittel und eine multidimensionale kooperative Verwaltung auszeichnen.

    All dies unterstreicht die auf den Menschen ausgerichtete Regierungsphilosophie
    und veranschaulicht den innovationsgetriebenen Fortschritt bei der
    Modernisierung der städtischen Verwaltungssysteme und -kapazitäten, fügte Shen
    hinzu.

    Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/348348.html

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2827037/photo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road
    -am-sonntag-wurden-die-zehn-besten-chinesischen-falle-zum-thema-verwaltung-von-m
    egastadten-im-jahr-2025-veroffentlicht-302621972.html

    Pressekontakt:

    Shanshan Gu,
    1054852417@qq.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135504/6163083
    OTS: Xinhua Silk Road Information Service


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu JD.com - A112ST - US47215P1066

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über JD.com. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Xinhua Silk Road Am Sonntag wurden die zehn besten chinesischen Fälle zum Thema Verwaltung von Megastädten im Jahr 2025 veröffentlicht Während einer am Sonntag in Beijing eröffneten Think-Tank-Konferenz wurden 10 typische chinesische Beispiele für die Verwaltung von Megastädten vorgestellt, um den Austausch und die Anwendung innovativer, hervorragender Erfahrungen, Methoden und …