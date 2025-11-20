Am Sonntag wurden die zehn besten chinesischen Fälle zum Thema Verwaltung von Megastädten im Jahr 2025 veröffentlicht

Aktientrend_ schrieb 15.08.25, 08:50

Was bei den rein deutschen Mitteilungen fehlt ist dass der Gewinneinbruch erwartet wurde und geringer ausfiel als von Analysten erwartet. Man muss sich das mal vorstellen welche Dimensionen allein die JD Food in kurzer Zeit erreicht hat also wie stark die einzelnen Bereiche des Konzerns wachsen. Täglich wurden 25 Millionen Essen ausgeliefert und JD Food hat nun 150.000 Vollzeitfahrer. Da ist 3 mal so viel wie Lieferando Uber etc. zusammen weltweit haben. JD expandiert gerade aggressiv international und baut gerade in Europa ein Logistiknetz auf hierzu insbesondere die Übernahme von Ceconomy als Media Saturn. Diese erfolgt ja nicht weil JD die Läden so toll findet sondern weil es hier an ein gut ausgestattetes und ausgebautes Lagernetzwerk in Europa kommt und das preiswert. JDs Umsätze wachsen wahnsinnig. Wir reden hier nicht von einem Startup sondern einem Konzern mit 50 Milliarden Dollar Umsatz das diesen im letzten Quartal um 22 % steigern konnte. Das 8. Quartal in Folge wo die Erwartung der Analysten übertroffen wurden. Während die Konkurrenz wie Alibaba im gleichen Zeitraum um 50% Aktienkurs gewinnen konnte dank JD um 10%. Die Margen lassen sich auf massive Investitionen zurückführen was wiederum in dem aggressiven Wachstum mündet was wir nun seit mehreren Jahren sehen. Der Umsatz hat sich in den letzten 6 Jahren mehr als verdoppelt auf aktuell rund 50 Milliarden. Mit der Übernahme die nächstes Jahr abgeschlossen sein wird kommen nochmal mehr als 22 Milliarden Umsatz hinzu.



Jetzt wird sich zeigen müssen ob die Margen irgendwann wieder positiv werden.