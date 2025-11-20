Begrünung von Lernräumen in Krisengebieten

NEW YORK, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Da der Klimawandel das Ausmaß und die Intensität von Krisen auf der ganzen Welt verschärft, hat Education Cannot Wait (ECW) einen Zuschuss in Höhe von 650.000 US-Dollar zugunsten von Save the Children, im Konsortium mit Arup und World Wildlife Fund (WWF), angekündigt, um neue Standards für die Begrünung temporärer Lernräume in Krisengebieten zu setzen. Diese Initiative unterstreicht den entscheidenden Zusammenhang zwischen Klimaschutz und Bildung in humanitären Notlagen, während sich die Staats- und Regierungschefs zur COP30 versammeln, um Lösungen für eine nachhaltigere sowie widerstandsfähigere Zukunft voranzubringen.

Education Cannot Wait und Save the Children kündigen Partnerschaft mit Arup und World Wildlife Fund an, um neue Standards für umweltfreundliche temporäre Lernräume zu setzen.

Provisorische Lernräume sind für Kinder in humanitären Notlagen lebenswichtig – von den Flüchtlingslagern in Bangladesch bis zu Überschwemmungsgebieten im Südsudan. Dem Sektor fehlt es jedoch an klaren Leitlinien dafür, wie solche Strukturen umweltverträglich, widerstandsfähig sowie inklusiv geplant, gebaut und betrieben werden können. Ohne angemessene Standards können sie zu Abfall und Umweltzerstörung beitragen, was die Lernbedingungen weiter beeinträchtigt.

Um diese Lücke zu schließen, bringt diese Förderung die Expertise von Save the Children im Bereich Kinderrechte und humanitäre Hilfe, die technische Fachkompetenz von Arup und das umfassende Umweltwissen des WWF in einer innovativen Partnerschaft zusammen, die humanitäre Hilfe, Ingenieurwesen und ökologische Nachhaltigkeit verbindet.

Marian Hodgkin, Globale Leiterin für Bildung, Learn Breakthrough bei Save the Children, sagte: „Unsere provisorischen Lernräume vermitteln in Krisensituationen Stabilität sowie Hoffnung – eine Hoffnung, die über den unmittelbaren Moment hinausreichen und langfristige Stabilität unterstützen muss – dafür müssen wir technische Expertise mit den Stimmen der Kinder verbinden. Wenn Kinder an der Gestaltung dieser Räume mitwirken, machen wir sie sicherer, relevanter und inklusiver. Und wenn wir sicherstellen, dass diese Lernräume sowohl umweltverträglich als auch widerstandsfähig sind, zeigen wir den Kindern, dass wir in ihre Zukunft investieren."