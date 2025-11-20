    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    INDEX-FLASH

    US-Börsen drehen klar ins Minus

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Aktienmarkt erholt sich kurz, dann Rückgang.
    • Dow Jones verliert 0,30%, Nasdaq 0,93% im Minus.
    • Anleger besorgt über mögliche Zinssenkungen.
    INDEX-FLASH - US-Börsen drehen klar ins Minus
    Foto: Wang Ying - picture alliance / Xinhua News Agency

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf eine kräftige Erholung am US-Aktienmarkt hat am Donnerstag nicht lange angehalten. Nach anfangs deutlichen Gewinnen rutschten die wichtigsten Indizes immer weiter ab. Zuletzt notierte der Leitindex Dow Jones Industrial 0,30 Prozent im Minus bei 46.001 Punkten, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 0,93 Prozent auf 24.411 Punkte einbüßte. Nachdem beide Börsenbarometer schon zuletzt unter wichtige kurz- bis mittelfristige charttechnische Trendlinien gerutscht waren, droht nun ein Test der längerfristig bedeutsamen 100-Tage-Durchschnittslinie.

    Der Begeisterung über starke Zahlen des US-Technologiegiganten Nvidia hatten zunächst auch Daten vom US-Arbeitsmarkt nichts anhaben können - obwohl diese die Erwartungen an eine erneute US-Zinssenkung im Dezember weiter sinken ließen, wie etwa die Analysten der Landesbank Helaba konstatierten. Doch dann bekamen die Anleger zunehmend Angst vor der eigenen Courage./gl/he

    Dow Jones

    -0,76 %
    -4,08 %
    +0,25 %
    +3,54 %
    +6,94 %
    +37,83 %
    +58,20 %
    +161,37 %
    +241,85 %
    ISIN:US2605661048WKN:CG3AA2

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 159,6 auf Tradegate (20. November 2025, 19:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,85 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 242,86USD. Von den letzten 7 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +37,42 %/+75,76 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    3 im Artikel enthaltene Werte
