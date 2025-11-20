DZ BANK stuft RHEINMETALL AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Rheinmetall auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 2385 Euro belassen. Die erhöhte Bedrohungslage in Europa durch Russland und der notwendige Aufbau eigenständiger Verteidigungsfähigkeiten lasse einen jahrelangen, starken Anstieg der Ausgaben in Deutschland und den europäischen Nato-Staaten erwarten, schrieb Holger Schmidt am Donnerstag. Daher rechne er bei dem Rüstungskonzern 2026 mit einem starken Umsatz- und Ergebniswachstum. Angesichts dieser Dynamik - auch im Branchenvergleich - sei die Bewertung der Aktie günstig./rob/gl/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 17:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 1.630EUR auf Tradegate (20. November 2025, 19:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Holger Schmidt

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1696,80 € , was eine Steigerung von +3,65% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer