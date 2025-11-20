Die weltweit erste KI-native Handelsbank für Family Offices

ABU DHABI, VAE, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Mondevo Group gibt heute die Gründung von ITTIKAR bekannt, der weltweit ersten KI-basierten Handelsbank, die ausschließlich für Family Offices konzipiert wurde und ihren Hauptsitz im Abu Dhabi Global Market (ADGM) hat.

Die Plattform wird im ersten Quartal 2026 eingeführt und bietet jedem Family Office eigene KI-Agenten, wodurch der Zugang zum 6 Billionen Dollar schweren Family-Office-Markt neu definiert wird.

Nach 12 Monaten intensiver Entwicklungsarbeit durch das Team von MonTech, bestehend aus mehr als 40 KI-Ingenieuren in Singapur, wird ITTIKAR im ersten Quartal 2026 offiziell eingeführt und damit die Art und Weise, wie Family Offices auf private Märkte zugreifen und Kapital einsetzen, grundlegend verändern.

Ein Paradigmenwechsel: Von produktorientierter zu segmentorientierter KI

Die Wettbewerbsvorteile von ITTIKAR liegen in seiner grundlegenden Architekturphilosophie. Herkömmliche KI-gestützte Plattformen im Finanzdienstleistungsbereich setzen produktorientierte Modelle mit KI-Algorithmen ein, die darauf ausgelegt sind, Produkte in großem Umfang an Kunden anzupassen. ITTIKAR kehrt dieses Paradigma vollständig um, indem es einen dedizierten KI-Agenten pro Family Office einsetzt und einen serviceorientierten Ansatz schafft, der die individuellen Anlageziele, Risikoparameter und strategischen Ziele jeder Familie in den Vordergrund stellt.

Hussam Otaibi, Gründer der Mondevo-Gruppe, kommentierte:

„ITTIKAR ist das erste Projekt im Rahmen von Mondevo Ventures, unserer strategischen Initiative zum Aufbau und zur Investition in KI-native Unternehmen in Branchen, in denen wir fundiertes Fachwissen entwickelt haben. Mit ITTIKAR hoffen wir, einen neuen Standard für Family Offices und ihre Investmentteams hinsichtlich des Zugangs zu und der Prüfung von Investitionsmöglichkeiten zu setzen und ihnen gleichzeitig neue Anlageklassen und -strukturen vorzustellen, die durch digitale Vermögenswerte und Tokenisierung ermöglicht werden."

‍Fabio Brambilla, CEO von ITTIKAR, erklärte:

„ITTIKAR ist das Ergebnis einer 12-monatigen intensiven Entwicklungsarbeit zur Lösung eines Problems, das Family Offices seit Jahrzehnten frustriert: der Zugang zu privaten Märkten, ohne als Vertriebskanäle für vorgefertigte Produkte behandelt zu werden. Unsere segmentorientierte KI-Architektur bedeutet, dass jedes Family Office einen KI-Agenten hat, der exklusiv für sie arbeitet, ihre Präferenzen lernt, ihre Einschränkungen versteht und Möglichkeiten findet, die wirklich zu ihrem Auftrag passen. Das ist serviceorientierte KI vom Feinsten, keine verkaufsorientierte Technologie, die als Innovation getarnt ist."

Auf einem bewährten globalen Netzwerk aufgebaut

ITTIKAR beginnt mit einem Fundament von über 100 etablierten Family-Office-Beziehungen in Europa, dem Nahen Osten, Asien und Lateinamerika.

Diese langjährigen Beziehungen, die von den Gründern von Mondevo über zwei Jahrzehnte hinweg gepflegt wurden, schaffen starke Netzwerkeffekte: Je mehr Family Offices sich der Plattform anschließen, desto besser wird der Deal Flow, desto höher wird die Liquidität und desto mehr neue Familien werden angezogen, wodurch ein Ökosystem entsteht, das Wettbewerber nicht so einfach nachbauen können.

‍Cristiano Motto, Head of AI & Technology der Mondevo Group, kommentierte:

„Der Aufbau von ITTIKAR von Grund auf als KI-native Plattform, anstatt KI nachträglich in die bestehende Merchant-Banking-Infrastruktur zu integrieren, verschafft uns Fähigkeiten, die für Wettbewerber architektonisch unmöglich zu replizieren sind. Jeder KI-Agent lernt und verbessert sich kontinuierlich, wodurch ein sich mit der Zeit vergrößernder Vorteil entsteht. Bis Mitte 2026 wird ITTIKAR die fortschrittlichste KI-Merchant-Banking-Plattform sein, die Family Offices weltweit bedient."

Informationen zur Mondevo Group

Die Mondevo Group ist ein KI-natives Vermögens- und Innovations-Ökosystem, das globale Familienvermögensverwaltungen betreut. Die Group arbeitet auf der Grundlage ihrer drei eigenständigen Säulen: Mondevo Wealth, Mondevo Ventures und MondeVita. Unterstützt werden sie von MonTech, dem hauseigenen Technologie-Team in Singapur.

