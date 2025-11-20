Jefferies lässt CTS Eventim nach Zahlen auf 'Buy' - Ziel 115 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,06 % und einem Kurs von 77,55 auf Tradegate (20. November 2025, 19:45 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -0,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,16 %.

Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 7,50 Mrd..

CTS Eventim zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 116,00EUR was eine Bandbreite von +28,12 %/+48,62 % bedeutet.