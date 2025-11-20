ANALYSE-FLASH
Jefferies lässt CTS Eventim nach Zahlen auf 'Buy' - Ziel 115 Euro
- Jefferies stuft CTS Eventim auf "Buy" ein.
- Kursziel von 115 Euro nach starkem Quartal.
- Ebitda-Marge im Live-Entertainment bei 7%.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat CTS Eventim nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter habe ein starkes Quartal hinter sich und den Jahresausblick bestätigt, schrieb Henrik Paganetty am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Er hob hervor, dass die operative Ergebnismarge (Ebitda) im Live-Entertainment-Geschäft nach dem schwachen Vorquartal wieder bei 7 Prozent liege./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 12:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CTS Eventim Aktie
Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,06 % und einem Kurs von 77,55 auf Tradegate (20. November 2025, 19:45 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CTS Eventim Aktie um -0,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,16 %.
Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 7,50 Mrd..
CTS Eventim zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 116,00EUR was eine Bandbreite von +28,12 %/+48,62 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 115 Euro
