"Zeit für die angekündigte Wirtschaftswende läuft uns davon"

München (ots) - Wolfram Hatz wurde zum vierten Mal in Folge zum Präsidenten der

bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm gewählt. Dies

haben die bayme und vbm Mitgliederversammlungen heute bestätigt. "Die kommenden

zwei Jahre werden durch den Kampf gegen die De-Industrialisierung geprägt sein.

Wir brauchen dringend strukturelle Reformen, die langfristig das

Wachstumspotenzial erhöhen. Uns läuft die Zeit für die zwingend umzusetzende

Wirtschaftswende davon. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation müssen

wir die Krise aber auch als Chance begreifen. Ohne Zuversicht wird die

Wirtschaftswende nicht gelingen", so bayme vbm Präsident Hatz .



Wolfram Hatz (64) hat die 1880 gegründete Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG mit

Sitz in Ruhstorf an der Rott viele Jahre als Geschäftsführer erfolgreich

geleitet. Er ist heute Hauptgesellschafter des Unternehmens, Vorsitzender des

Beirats und vertrieblicher Markenbotschafter. Hatz ist seit 2019 bayme vbm

Präsident. Er war bereits seit 2004 bayme vbm Vizepräsident und steht zudem seit

2019 als Präsident auch an der Spitze der vbw - Vereinigung der Bayerischen

Wirtschaft e. V. In dieser Funktion wurde Hatz bereits im Mai dieses Jahres für

weitere zwei Jahre wiedergewählt.





