    Mitgliederversammlungen sprechen für weitere zwei Jahre Vertrauen aus / Hatz

    "Zeit für die angekündigte Wirtschaftswende läuft uns davon"

    München (ots) - Wolfram Hatz wurde zum vierten Mal in Folge zum Präsidenten der
    bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm gewählt. Dies
    haben die bayme und vbm Mitgliederversammlungen heute bestätigt. "Die kommenden
    zwei Jahre werden durch den Kampf gegen die De-Industrialisierung geprägt sein.
    Wir brauchen dringend strukturelle Reformen, die langfristig das
    Wachstumspotenzial erhöhen. Uns läuft die Zeit für die zwingend umzusetzende
    Wirtschaftswende davon. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Situation müssen
    wir die Krise aber auch als Chance begreifen. Ohne Zuversicht wird die
    Wirtschaftswende nicht gelingen", so bayme vbm Präsident Hatz .

    Wolfram Hatz (64) hat die 1880 gegründete Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG mit
    Sitz in Ruhstorf an der Rott viele Jahre als Geschäftsführer erfolgreich
    geleitet. Er ist heute Hauptgesellschafter des Unternehmens, Vorsitzender des
    Beirats und vertrieblicher Markenbotschafter. Hatz ist seit 2019 bayme vbm
    Präsident. Er war bereits seit 2004 bayme vbm Vizepräsident und steht zudem seit
    2019 als Präsident auch an der Spitze der vbw - Vereinigung der Bayerischen
    Wirtschaft e. V. In dieser Funktion wurde Hatz bereits im Mai dieses Jahres für
    weitere zwei Jahre wiedergewählt.

    Zu Vizepräsident*innen des bayme vbm Präsidenten wurden gewählt:

    - Andreas F. Karl , Andreas Karl GmbH & Co., Fahrenzhausen
    - lic. oec. HSG Ingrid Hunger , Hunger Maschinen GmbH, Würzburg

    Des Weiteren gehört dem vbm Präsidium die Vorsitzende der Kommission für
    Tariffragen an, Angelique Renkhoff-Mücke , WAREMA Renkhoff SE, Marktheidenfeld.
    Frau Renkhoff-Mücke ist auch Tarifverhandlungsführerin des vbm.

    Den Vorständen der Verbände bayme vbm gehören qua Amtes als Regionalvorsitzende
    oder durch Kooptation insgesamt folgende Persönlichkeiten für die nächsten zwei
    Jahre an:

    - Christian Amann , Geschäftsführer, Wolf GmbH, Mainburg
    - Dr. Lea Corzilius , Personalvorständin und Arbeitsdirektorin, ZF
    Friedrichshafen AG, Friedrichshafen
    - Dr. Udo Dinglreiter , Geschäftsführer, R. Scheuchl GmbH, Ortenburg
    - Dr. Jochen Haberland , Vice President Labour Relations, Fundamentales, HR,
    Audi AG, Ingolstadt
    - Ilka Horstmeier , Arbeitsdirektorin, Personal und Immobilien, Mitglied des
    Vorstands, BMW AG, München,
    - Erika Rasch, Head of Corporate Department HR, Robert Bosch GmbH, Gerlingen
    - Nathalie Rau , Executive Vice President Human Resources, Airbus Defence and
    Space GmbH, München/ Ottobrunn
    - Johannes Winklhofer , Geschäftsführer, iwis SE & Co. KG, München

    Die bayerischen Metall- und Elektroarbeitgeberverbände bayme vbm vertreten die
    gemeinsamen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Interessen von rund 3.600
    Mitgliedsbetrieben und gestalten die ökonomischen und gesellschaftspolitischen
    Rahmenbedingungen aktiv mit. Mit ihren Services unterstützen die Verbände ihre
    Mitgliedsunternehmen dabei, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und
    auszubauen.

    Ansprechpartner:

    Tobias Rademacher, +49 (0) 89-551 78-399, mailto:tobias.rademacher@baymevbm.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6163091
    OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V.


    Verfasst von news aktuell
