    Börsen Update USA - 20.11. - US Tech 100 schwach -1,72 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Der Dow Jones bewegt sich bei 45.814,27 PKT und fällt um -0,70 %.
    Top-Werte: Walmart +6,66 %, Visa (A) +1,15 %, Unitedhealth Group +0,96 %, Procter & Gamble +0,86 %, Travelers Companies +0,57 %
    Flop-Werte: NVIDIA -6,39 %, Cisco Systems -3,14 %, Boeing -3,06 %, Salesforce -2,01 %, Caterpillar -1,82 %

    Der US Tech 100 steht bei 24.224,52 PKT und verliert bisher -1,72 %.
    Top-Werte: GE Healthcare Technologies +3,64 %, Warner Bros. Discovery (A) +1,92 %, Paccar +1,79 %, Biogen +1,03 %, Ross Stores +1,03 %
    Flop-Werte: Micron Technology -12,14 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -10,01 %, Advanced Micro Devices -9,68 %, MercadoLibre -7,60 %, Palantir -7,28 %

    Der S&P 500 bewegt sich bei 6.569,28 PKT und fällt um -1,09 %.
    Top-Werte: Walmart +6,66 %, SOLVENTUM +3,74 %, GE Healthcare Technologies +3,64 %, FactSet Research Systems +2,50 %, Brown-Forman Registered (B) +2,09 %
    Flop-Werte: Micron Technology -12,14 %, Robinhood Markets Registered (A) -12,02 %, Jacobs Solutions -10,71 %, Western Digital -10,57 %, Advanced Micro Devices -9,68 %




