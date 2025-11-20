Premiere von Chinese Etiquette & Ceremonies: China durch die Linse von Li verstehen

BEIJING, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Was ist der Kern des chinesischen Geistes? Das Vorzeige-Kulturprogramm der China Media Group für das Jahr 2025, Chinese Etiquette & Ceremonies, versucht, diese Frage mit einem einzigen Wort zu beantworten: Li - das traditionelle Konzept der Etikette und des rituellen Anstands.

Chinese Etiquette & Ceremonies wird am 21. November um 22:30 Uhr auf CCTV-1 (Comprehensive Channel) ausgestrahlt, gefolgt von einer breiteren internationalen Ausstrahlung auf CCTV-4 (Chinese International Channel) ab 22. November um 19:45 Uhr. Diese bahnbrechende Serie lädt die Zuschauer auf eine Reise durch 5.000 Jahre chinesischer Zivilisation ein, um deren kulturelle Grundlagen zu erkunden.