Bitcoin-Absturz killt Nvidia-KI-Euphorie!

Der Abverkauf von Bitcoin stoppt die Nvidia-KI-Euphorie heute auf brutale Weise! Bis zu den besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten (aus dem September) war die Welt für die Wall Street noch in Ordnung! Die US-Indizes stiegen nach der Nvidida-Rally weiter, weil auch die Arbeitslosenquote gestiegen war - und Fed-Chef Powell kürzlich erklärt hatte, dass die Arbeitslosenquote für ihn nun entscheidend sei in Sachen Zinssenkung. Aber Bitcoin fiel bereits kurz nach Veröffentlichung der US-Arbeitsmarkt-Daten - und zog damit dann auch die Aktienmärkte mit nach unten. Nvidia dreht sogar ins Minus - Bitcoin scheint also ein Frühindikator dafür zu sein, dass die KI-Blase am Platzen ist!

