Marktgeflüster
Bitcoin-Absturz killt Nvidia-KI-Euphorie!
Bis zu den besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten (aus dem September) war die Welt für die Wall Street noch in Ordnung
Der Abverkauf von Bitcoin stoppt die Nvidia-KI-Euphorie heute auf brutale Weise! Bis zu den besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten (aus dem September) war die Welt für die Wall Street noch in Ordnung! Die US-Indizes stiegen nach der Nvidida-Rally weiter, weil auch die Arbeitslosenquote gestiegen war - und Fed-Chef Powell kürzlich erklärt hatte, dass die Arbeitslosenquote für ihn nun entscheidend sei in Sachen Zinssenkung. Aber Bitcoin fiel bereits kurz nach Veröffentlichung der US-Arbeitsmarkt-Daten - und zog damit dann auch die Aktienmärkte mit nach unten. Nvidia dreht sogar ins Minus - Bitcoin scheint also ein Frühindikator dafür zu sein, dass die KI-Blase am Platzen ist!
Hinweise aus Video:
1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
https://www.investing-referral.com/fugi/
2. Oracle: Kreditausfallversicherungen steigen kräftig – Hedge gegen KI-Crash
3. KI: USA verliert das Rennen gegen China!
Das Video "Bitcoin-Absturz killt Nvidia-KI-Euphorie! " sehen Sie hier..