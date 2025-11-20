PioCreat präsentiert auf der Formnext 2025 das gesamte Spektrum an 3D-Drucklösungen

SHENZHEN, China, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- PioCreat stellte erfolgreich auf der Formnext 2025 aus, die vom 18. bis 31. November 2025 im Congress Center Messe Frankfurt stattfand, und präsentierte seine umfassenden 3D-Drucklösungen für den Dental-, Medizin-, Industrie- und Verbrauchermarkt. An , Stand 12.1-C02 wollte das Unternehmen globale Partner ansprechen, die Zusammenarbeit mit der Industrie beschleunigen sowie seine neuesten Fortschritte in der digitalen Fertigung vorstellen.

Mit starken F&E-Kapazitäten sowie fundiertem Fachwissen im Bereich der Präzisionsfertigung hat PioCreat ein komplettes 3D-Druck-Ökosystem aufgebaut, das Hardware, Software, Materialien und automatisierte Produktionslösungen integriert. Im Mittelpunkt des Stands präsentierte PioCreat eine Vorführung dieses Ökosystems mit vier wichtigen Produktlinien:

Wichtige Produkt-Highlights

1. Dentaleer 3D-Druck

Das Dentalportfolio von PioCreat verbessert die Effizienz am Behandlungsplatz und gewährleistet gleichzeitig zuverlässige Ergebnisse in Laborqualität. In dieser Kategorie stellt PioNext Mini die neueste Entwicklung des Unternehmens dar:

PioNext Mini ist auf Effizienz und Tragbarkeit ausgelegt; dieser ultrakompakte Drucker im Kofferformat optimiert die Arbeitsabläufe am Behandlungsplatz. Das Dual-Resin-Tank-System umfasst einen ACF Fast Vat, der Kronen in 10 Minuten drucken kann, und einen HDF Clear Vat für polierfreie, hochtransparente Ergebnisse. Schnelle Materialwechsel sowie ein verbesserter LCD-Bildschirm sorgen für noch mehr Geschwindigkeit, Klarheit und langfristige Stabilität.

Gemeinsam helfen diese Lösungen Zahnärzten und Dentallaboren, die Behandlungszeiten erheblich zu verkürzen.

2. Medizinische O&P-Lösungen

MS01 SE und IPX2 präsentierten optimierte digitale Arbeitsabläufe für Orthesen, Prothesen sowie Einlagen, welche die klinische Effizienz steigern und die Erstellung patientenindividueller, komfortabler Produkte ermöglichen.

MS01 SE: Das Gerät wurde für einteilige Skoliose-Orthesen, Prothesenschäfte sowie Fußorthesen entwickelt und verfügt über eine 400 °C Hochtemperaturdüse, 650 mm Bauhöhe und Kompatibilität mit biokompatiblen Materialien – für Stärke, Komfort und klinische Zuverlässigkeit. Darüber hinaus gewährleisten die Biokompatibilitätszertifikate des Druckers eine sichere sowie hautfreundliche Anwendung. Bemerkenswerterweise kann der Drucker schnelle Produktionszeiten erreichen, in der Regel zwischen vier und sieben Stunden pro Orthese, was ihn zu einem praktischen Hilfsmittel für vielbeschäftigte Kliniken macht, die sich auf die patientenspezifische Versorgung konzentrieren.