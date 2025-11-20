    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGE Healthcare Technologies AktievorwärtsNachrichten zu GE Healthcare Technologies

    GE Healthcare Technologies Aktie - Kurs legt am 20.11.2025 stark zu

    Am 20.11.2025 ist die GE Healthcare Technologies Aktie, bisher, um +4,13 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der GE Healthcare Technologies Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    GE Healthcare Technologies ist ein globaler Marktführer in der medizinischen Bildgebung und Diagnostik, bekannt für seine innovativen digitalen Lösungen und umfassenden Produktangebote. Wichtige Konkurrenten sind Siemens Healthineers und Philips Healthcare. Das Unternehmen hebt sich durch seine fortschrittlichen digitalen Plattformen und starke F&E-Aktivitäten ab.

    GE Healthcare Technologies Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 20.11.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die GE Healthcare Technologies Aktie. Mit einer Performance von +4,13 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,67 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der GE Healthcare Technologies Aktie. Nach einem Plus von +0,67 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 64,48, mit einem Plus von +4,13 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von GE Healthcare Technologies in den letzten drei Monaten Verluste von -2,09 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die GE Healthcare Technologies Aktie damit um -4,28 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,71 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -18,59 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,36 % geändert.

    GE Healthcare Technologies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,28 %
    1 Monat -2,71 %
    3 Monate -2,09 %
    1 Jahr -20,49 %

    Informationen zur GE Healthcare Technologies Aktie

    Es gibt 456 Mio. GE Healthcare Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,88 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 20.11. - US Tech 100 schwach -1,72 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    GE Healthcare Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die GE Healthcare Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GE Healthcare Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    GE Healthcare Technologies

    +3,57 %
    -1,20 %
    -0,28 %
    +0,97 %
    -18,30 %
    +16,95 %
    ISIN:US36266G1076WKN:A3D3G6



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
