    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Devisen

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eurokurs im US-Handel kaum bewegt

    Für Sie zusammengefasst
    • Eurokurs bleibt stabil bei 1,1536 US-Dollar.
    • Arbeitsmarktdaten zeigen Anstieg, aber höhere Arbeitslosigkeit.
    • Analysten warnen vor Überbewertung der Jobdaten.
    Devisen - Eurokurs im US-Handel kaum bewegt
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag im US-Handel kaum bewegt. Zuletzt lag der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,1536 US-Dollar. Im europäischen Nachmittagsgeschäft hatte ein Euro 1,1524 gekostet. Die mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktdaten aus den USA stützten den Eurokurs etwas. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1514 (Mittwoch: 1,1583) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8685 (0,8633) Euro.

    Der erste Arbeitsmarktbericht der US-Regierung nach dem Ende der Teilschließung von Behörden (Shutdown) zeigte zwar einen unerwartet starken Anstieg der Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote stieg allerdings um 0,1 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Herbst 2021.

    Angesichts der Auswirkungen des Shutdowns wollten Analysten die Bedeutung der Jobdaten nicht überbewerten. "Wir gehen davon aus, dass die Schätzung der Beschäftigungszahlen für September die Stärke der Arbeitskräftenachfrage deutlich überschätzt", sagte Samuel Tombs, Chefvolkswirt USA beim Analysehaus Pantheon Macroeconomics.

    Das Fazit von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank, lautete: "Besser eine Zahl als gar keine Zahl." Die Daten lieferten lediglich weitere Indikationen zum aktuellen Zustand am US-Jobmarkt./he





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Devisen Eurokurs im US-Handel kaum bewegt Der Euro hat sich am Donnerstag im US-Handel kaum bewegt. Zuletzt lag der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,1536 US-Dollar. Im europäischen Nachmittagsgeschäft hatte ein Euro 1,1524 gekostet. Die mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktdaten aus den …