Brandwatch stärkt KI-Führerschaft mit tieferen Einblicken und erweiterter Datenabdeckung

CHICAGO, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Brandwatch, ein Unternehmen von Cision und weltweit führend im Bereich Verbraucheranalyse, kündigte heute erweiterte Datensätze sowie eine neue Welle KI-gestützter Innovationen an, die neu definieren, wie Marketingteams und Kommunikationsfachkräfte Erkenntnisse entdecken, interpretieren und darauf reagieren.

Innovative neue Funktionen ermöglichen Marketingteams, Erkenntnisse in Taten umzusetzen – schneller und mit größerer Sicherheit.

Im Zentrum dieser Entwicklung steht Iris AI –die in die Brandwatch-Suite eingebettete Analyseebene, entwickelt, um Marken dabei zu unterstützen, zu erkennen, zu verstehen und auf das zu reagieren, was wirklich relevant ist.

Gestützt auf branchenführende KI-Technologie sowie von Brandwatch entwickelte Modelle verwandelt Iris Milliarden von Datenpunkten in klare, handlungsrelevante Erkenntnisse – legt das „Warum" hinter Trends offen und stärkt die menschliche Expertise, wobei Transparenz und Kontrolle im Mittelpunkt stehen. Diese aktuellen Erweiterungen machen die Datenerkundung dialogorientierter, kontextbewusster und intuitiver. Zugleich steigern sie Automatisierung, Workflow-Effizienz sowie die Abdeckung der heute wichtigsten digitalen und sozialen Kanäle.

Basierend auf einer der umfassendsten Datengrundlagen der Branche

Die KI-Technologie von Brandwatch stützt sich auf einen der größten und vertrauenswürdigsten Datensätze des Markts – mit Echtzeit- wie auch historischen Quellen aus sozialen Netzwerken sowie klassischen Medien, verfeinert durch Modelle, die in realen Marketing- und Kommunikationskontexten trainiert wurden.

Was ist neu: Intelligentere Arbeitsabläufe, tiefere Einblicke und eine breitere Abdeckung:

Ask Iris: Schneller KI-Chat-Assistent: Stellen Sie Fragen in natürlicher Sprache und erhalten Sie sofort datengestützte Antworten von Brandwatch. Das System durchsucht und analysiert Daten, ohne dass eine Abfrage oder ein Dashboard erforderlich sind, generiert automatisch Diagramme sowie Zusammenfassungen und ermöglicht, die Konversation kontinuierlich zu verfeinern oder Erkenntnisse zu vertiefen.

AI Query Writer : Erstellen Sie komplette boolesche Suchanfragen mit vorgeschlagenen Hashtags, Schlüsselwörtern und Subreddits von Grund auf.

Erstellen Sie komplette boolesche Suchanfragen mit vorgeschlagenen Hashtags, Schlüsselwörtern und Subreddits von Grund auf. AI Dashboards: Wandeln Sie Daten in Klarheit um, indem Sie Erkenntnisse in Sekundenschnelle zusammenfassen und die Geschichte hinter den Zahlen über narrative Zusammenfassungen verdeutlichen, die das Wesentliche herausstellen.

Erweiterte Daten- und Inhaltsabdeckung: Enthält jetzt auch Threads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Suchdaten in Trajaan und mehr als 70 000 aktuelle Podcasts mit Transkriptanalyse.

Enthält jetzt auch Threads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Suchdaten in Trajaan und mehr als 70 000 aktuelle Podcasts mit Transkriptanalyse. Optimierungen im Social-Media-Management: KI-gestützte Influencer-Zusammenfassungen, Iris-KI-Inhaltsübersetzungen und KI-gestützte Branchenbenchmarks.

Im Jahr 2026 wird Brandwatch Iris AI weiterentwickeln und die Fähigkeiten durch neue Innovationen ausbauen – von erweiterten APAC-Datenquellen und Bring-Your-Own-Data-Integrationen bis hin zu noch intelligenterer Video- und Bildanalyse sowie einer neuen mobilen App-Erfahrung.