Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 20.11.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.11.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Micron Technology
Tagesperformance: -13,25 %
Tagesperformance: -13,25 %
Platz 1
Performance 1M: +17,54 %
Performance 1M: +17,54 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -9,72 %
Tagesperformance: -9,72 %
Platz 2
Performance 1M: +0,58 %
Performance 1M: +0,58 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -8,17 %
Tagesperformance: -8,17 %
Platz 3
Performance 1M: -1,85 %
Performance 1M: -1,85 %
MercadoLibre
Tagesperformance: -7,80 %
Tagesperformance: -7,80 %
Platz 4
Performance 1M: +4,09 %
Performance 1M: +4,09 %
Palantir
Tagesperformance: -7,37 %
Tagesperformance: -7,37 %
Platz 5
Performance 1M: -1,09 %
Performance 1M: -1,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die Aktie in den letzten 14 Tagen negativ tendierte, sehen einige Anleger langfristiges Potenzial, ähnlich wie bei Microsoft. Bedenken über kurzfristige Kursverluste sind präsent, jedoch werden auch bedeutende Verträge als positives Signal für zukünftiges Wachstum betrachtet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.
Lam Research
Tagesperformance: -6,70 %
Tagesperformance: -6,70 %
Platz 6
Performance 1M: +9,04 %
Performance 1M: +9,04 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -6,63 %
Tagesperformance: -6,63 %
Platz 7
Performance 1M: -34,46 %
Performance 1M: -34,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen 40% verloren, was Besorgnis auslöst. Einige Anleger warnen vor weiteren Rückgängen, während andere auf eine Erholung durch Bitcoin und eine mögliche S&P 500 Aufnahme hoffen. Die technische Analyse und hohe Short-Quote verstärken die Unsicherheit.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
NVIDIA
Tagesperformance: -6,28 %
Tagesperformance: -6,28 %
Platz 8
Performance 1M: +8,74 %
Performance 1M: +8,74 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Einige sehen Kaufgelegenheiten aufgrund positiver fundamentaler Daten und möglicher Zinssenkungen. Technisch wird die Unterstützung bei 180 $ als kritisch erachtet, während die gesunkene Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung Unsicherheit schafft. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was die Vorsicht der Anleger verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -5,98 %
Tagesperformance: -5,98 %
Platz 9
Performance 1M: -21,36 %
Performance 1M: -21,36 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -5,95 %
Tagesperformance: -5,95 %
Platz 10
Performance 1M: +8,72 %
Performance 1M: +8,72 %
Applied Materials
Tagesperformance: -5,70 %
Tagesperformance: -5,70 %
Platz 11
Performance 1M: +6,77 %
Performance 1M: +6,77 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: -5,64 %
Tagesperformance: -5,64 %
Platz 12
Performance 1M: +2,84 %
Performance 1M: +2,84 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: +5,37 %
Tagesperformance: +5,37 %
Platz 13
Performance 1M: -2,71 %
Performance 1M: -2,71 %
Intel
Tagesperformance: -5,21 %
Tagesperformance: -5,21 %
Platz 14
Performance 1M: -2,18 %
Performance 1M: -2,18 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -5,04 %
Tagesperformance: -5,04 %
Platz 15
Performance 1M: -14,90 %
Performance 1M: -14,90 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -4,72 %
Tagesperformance: -4,72 %
Platz 16
Performance 1M: +12,34 %
Performance 1M: +12,34 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -4,55 %
Tagesperformance: -4,55 %
Platz 17
Performance 1M: -17,52 %
Performance 1M: -17,52 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -4,47 %
Tagesperformance: -4,47 %
Platz 18
Performance 1M: -6,32 %
Performance 1M: -6,32 %
Qualcomm
Tagesperformance: -4,11 %
Tagesperformance: -4,11 %
Platz 19
Performance 1M: +4,27 %
Performance 1M: +4,27 %
Zscaler
Tagesperformance: -3,96 %
Tagesperformance: -3,96 %
Platz 20
Performance 1M: 0,00 %
Performance 1M: 0,00 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: -3,86 %
Tagesperformance: -3,86 %
Platz 21
Performance 1M: -6,77 %
Performance 1M: -6,77 %
Paccar
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 22
Performance 1M: +2,34 %
Performance 1M: +2,34 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte