Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 20.11.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.11.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Micron Technology
Tagesperformance: -13,42 %
Platz 1
Performance 1M: +17,54 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -12,03 %
Platz 2
Performance 1M: -4,55 %
Western Digital
Tagesperformance: -11,82 %
Platz 3
Performance 1M: +28,37 %
Jacobs Solutions
Tagesperformance: -11,11 %
Platz 4
Performance 1M: -3,76 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -9,91 %
Platz 5
Performance 1M: -29,68 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
Das Anleger-Sentiment zu Super Micro Computer im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz der Ankündigung eines neuen Servers mit AMD GPUs und einem nachbörslichen Kursanstieg um 5% auf 35,50 USD, fiel der Kurs in den letzten 14 Tagen um 8%. Anleger zeigen sich skeptisch bezüglich der kommenden Quartalszahlen und warten auf bessere Einstiegsmöglichkeiten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Super Micro Computer eingestellt.
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -9,81 %
Platz 6
Performance 1M: +19,69 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -9,76 %
Platz 7
Performance 1M: +0,58 %
Insulet
Tagesperformance: -9,20 %
Platz 8
Performance 1M: +11,21 %
Teradyne
Tagesperformance: -8,93 %
Platz 9
Performance 1M: +22,65 %
Jabil
Tagesperformance: -7,65 %
Platz 10
Performance 1M: -1,23 %
Albemarle
Tagesperformance: -7,63 %
Platz 11
Performance 1M: +36,18 %
Palantir
Tagesperformance: -7,33 %
Platz 12
Performance 1M: -1,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die Aktie in den letzten 14 Tagen negativ tendierte, sehen einige Anleger langfristiges Potenzial, ähnlich wie bei Microsoft. Bedenken über kurzfristige Kursverluste sind präsent, jedoch werden auch bedeutende Verträge als positives Signal für zukünftiges Wachstum betrachtet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.
Oracle
Tagesperformance: -7,31 %
Platz 13
Performance 1M: -18,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Oracle
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Oracle im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv, mit der Erwartung, dass die Kurse über 200 Euro steigen könnten. Einige Beiträge warnen jedoch vor einem möglichen Rückgang bis 200 Dollar. Insgesamt zeigen die letzten 14 Tage eine positive Kursentwicklung, was das Vertrauen der Anleger stärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Oracle eingestellt.
Walmart
Tagesperformance: +7,26 %
Platz 14
Performance 1M: -6,08 %
Coinbase
Tagesperformance: -6,72 %
Platz 15
Performance 1M: -22,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Coinbase
Das Anleger-Sentiment zu Coinbase im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Anleger starten Sparpläne und sehen 175 Euro als Unterstützung. Es gibt Berichte über eine konstante Kurssteigerung seit Juli 2023 und die Einstellung einer Topmanagerin von Goldman Sachs wird als positives Signal für das Wachstum gewertet. Zudem werden mögliche zukünftige Schritte von Coinbase diskutiert, was das Interesse an der Aktie weiter steigert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Coinbase eingestellt.
Moderna
Tagesperformance: -6,69 %
Platz 16
Performance 1M: -5,71 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Moderna im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Der Kurs fiel auf ein Fünfjahrestief von 23 USD, was zu einem Vertrauensverlust führt. Kritisiert wird das Management für unzureichende Kommunikation und mögliche Kursdrückung. Dennoch werden strategische Entscheidungen zur Kostensenkung und Priorisierung der Pipeline als positiv wahrgenommen. Die Unsicherheit über Zulassungen verstärkt die negative Stimmung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Moderna eingestellt.
Te Connectivity
Tagesperformance: -6,68 %
Platz 17
Performance 1M: +6,01 %
Lam Research
Tagesperformance: -6,65 %
Platz 18
Performance 1M: +9,04 %
NVIDIA
Tagesperformance: -6,33 %
Platz 19
Performance 1M: +8,74 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige die aktuellen Kurse als Kaufgelegenheit sehen, warnen andere vor weiterem Abwärtsdruck, insbesondere wenn die Unterstützung bei 180 $ nicht hält. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine negative Tendenz, beeinflusst durch die gesunkene Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung. Die technische Analyse ist entscheidend, insbesondere der MA50 bei 186,47 $.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
GE Vernova
Tagesperformance: -6,24 %
Platz 20
Performance 1M: +3,61 %
Uber Technologies
Tagesperformance: -5,94 %
Platz 21
Performance 1M: -1,09 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: +5,22 %
Platz 22
Performance 1M: -2,71 %
SOLVENTUM
Tagesperformance: +3,74 %
Platz 23
Performance 1M: +8,55 %
Brown-Forman Registered (B)
Tagesperformance: +2,69 %
Platz 24
Performance 1M: -3,36 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 25
Performance 1M: -5,16 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 26
Performance 1M: -7,72 %
Camden Property Trust Registered of Benef Interest
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 27
Performance 1M: +1,42 %
TJX Companies
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 28
Performance 1M: +2,97 %
Paccar
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 29
Performance 1M: +2,34 %
Masco
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 30
Performance 1M: -10,22 %
Edison
Tagesperformance: +2,00 %
Platz 31
Performance 1M: +3,52 %
