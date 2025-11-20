Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 20.11.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.11.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Walmart
Tagesperformance: +7,42 %
Platz 1
Performance 1M: -6,08 %
NVIDIA
Tagesperformance: -7,06 %
Platz 2
Performance 1M: +8,74 %
Performance 1M: +8,74 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige die aktuellen Kurse als Kaufgelegenheit sehen, warnen andere vor weiterem Abwärtsdruck, insbesondere wenn die Unterstützung bei 180 $ nicht hält. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine negative Tendenz, beeinflusst durch die gesunkene Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung. Die technische Analyse ist entscheidend, insbesondere der MA50 bei 186,47 $.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
Cisco Systems
Tagesperformance: -3,76 %
Platz 3
Performance 1M: +13,33 %
Boeing
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 4
Performance 1M: -12,34 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Boeing
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Boeing im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Anleger äußern Bedenken über anhaltende Verluste, die starke Konkurrenz durch Airbus und die Belastungen durch hohe Löhne. Während einige langfristig optimistisch sind, bleibt die kurzfristige Entwicklung ungewiss, insbesondere angesichts der jüngsten Kursentwicklung und wiederkehrender Probleme.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Boeing eingestellt.
Microsoft
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 5
Performance 1M: -2,96 %
