Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 20.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA

Das Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige die aktuellen Kurse als Kaufgelegenheit sehen, warnen andere vor weiterem Abwärtsdruck, insbesondere wenn die Unterstützung bei 180 $ nicht hält. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt eine negative Tendenz, beeinflusst durch die gesunkene Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung. Die technische Analyse ist entscheidend, insbesondere der MA50 bei 186,47 $.