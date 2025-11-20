Infineon Technologies Aktie verliert deutlich an Wert - 20.11.2025

Die Infineon Technologies Aktie ist bisher um -4,48 % auf 31,95€ gefallen. Das sind -1,50 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,13 %, geht es heute bei der Infineon Technologies Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf Mikrocontroller, Leistungshalbleiter und Sicherheitslösungen. Das Unternehmen dominiert den Automobil- und Leistungselektronikmarkt. Hauptkonkurrenten sind STMicroelectronics und NXP. Infineons Stärke liegt in der Innovationskraft und Energieeffizienz.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Infineon Technologies Aktionäre einen Verlust von -9,20 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,16 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,24 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +6,12 % gewonnen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,68 % geändert.

Infineon Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,16 % 1 Monat +2,24 % 3 Monate -9,20 % 1 Jahr +14,66 %

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,87 Mrd.EUR € wert.

Die große Erleichterung der Anleger über starke Nvidia -Zahlen hat am Donnerstag auch auf europäische Profiteure der Künstliche-Intelligenz-Bewegung ausgestrahlt. Die zuletzt unter Anlegern aufkeimende Angst vor Übertreibungen und dem Platzen einer …

Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?

