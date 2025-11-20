Innocan Pharma berichtet über vielversprechende Ergebnisse aus der Verabreichung von LPT-CBD an Göttinger Minischweine, ein bekanntes Tiermodell in der Arzneimitteltoxikologie

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – 20. November 2025 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP40) (OTCQB: INNPD) („Innocan“ oder das „Unternehmen“), ein Vorreiter auf dem Gebiet der Pharmakologie und Biotechnologie, gibt mit Stolz die Veröffentlichung eines Forschungsbeitrags mit dem Titel „Liposomal-Cannabidiol Injection: Preliminary Insights into Pharmacokinetics and Safety Characteristics in Göttingen Minipigs and Rabbits“ im renommierten Fachjournal Precision Nanomedicine ( https://doi.org/10.33218/001c.141764 )(1) bekannt.

Die Studie hat gezeigt, dass nach einer einzigen subkutanen LPT-CBD-Injektion bei Minischweinen über einen Zeitraum von 28 Tagen erhöhte CBD-Werte im Plasma nachweisbar waren. Bemerkenswert ist, dass die Minischweine einen mit dem des Menschen vergleichbaren CBD-Stoffwechsel sowie ein günstiges lokales und systemisches Sicherheitsprofil aufwiesen.(1)

In der Studie erhielten drei Kaninchen und drei Göttinger Minischweine eine einmalige LPT-CBD-Injektion in aufsteigender Dosierung. Anschließend wurden die Tiere hinsichtlich ihrer Pharmakokinetik und vorläufigen Sicherheitsparameter untersucht, die Kaninchen über einen Zeitraum von 10 Tagen und die Minischweine über einen Zeitraum von 28 Tagen. Hier die wichtigsten Erkenntnisse:

- Nach einer einzigen LPT-CBD-Injektion war bei den Minischweinen 28 Tage lang eine CBD-Konzentration im Plasma nachweisbar.

- Die Minischweine wiesen hohe Blutwerte des CBD-Metaboliten 7-COOH-CBD auf, ähnlich wie beim menschlichen Stoffwechsel.

- Während des gesamten Studienzeitraums wurden bei den Minischweinen keine Nebenwirkungen beobachtet, was auf eine gute Verträglichkeit des Arzneimittels hindeutet.

- Bei den Minischweinen wurden im Anschluss an die Injektion keine Reaktionen an der Einstichstelle festgestellt, und auch die histopathologischen Befunde waren weitgehend unauffällig.

Göttinger Minischweine werden von den Regulierungsbehörden weithin als relevantes Nicht-Nagetiermodell für die Bewertung der Arzneimittelsicherheit eingestuft. Aufgrund ihrer anatomischen, physiologischen und biochemischen Ähnlichkeiten mit dem Menschen sind sie ein wertvolles translationales Modell für die Pharmakokinetik, Toxizität und Arzneimittelbewertung.