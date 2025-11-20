    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCTS Eventim AktievorwärtsNachrichten zu CTS Eventim
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft CTS EVENTIM auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CTS Eventim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter habe gute Quartalszahlen vorgelegt und mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen übertroffen, schrieb Lara Simpson am Donnerstag. Zudem sollte die Berufung des neuen Finanzchefs die Anleger beruhigen./rob/gl/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 19:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 19:27 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,40 % und einem Kurs von 78,18EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 22:33 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Lara Simpson
    Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 114
    Kursziel alt: 114
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 114,00, was eine Steigerung von +50,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft CTS EVENTIM auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat CTS Eventim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter habe gute Quartalszahlen vorgelegt und mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen …