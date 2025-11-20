FelicitySolar beteiligt sich an ENF Trade TV-Diskussion über LFP- und Natrium-Ionen-Batterien inmitten des globalen Energiespeicher-Booms

COVENTRY, England, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- FelicitySolar, ein weltweit führender Anbieter von netzunabhängigen und hybriden Energiespeichersystemen, hat sich ENF Trade TV angeschlossen und eine ausführliche Diskussion über die wachsende Debatte zwischen Lithium-Eisenphosphat- (LFP) und Natrium-Ionen- (Na-Ion) Batterietechnologien geführt. Angesichts des weltweit steigenden Energiebedarfs in Privathaushalten und Gewerbebetrieben wird die Wahl der Batteriechemie sowohl für Investoren als auch für Endverbraucher immer wichtiger.

Der globale Markt für Energiespeicherung erfährt ein beispielloses Wachstum. In Nordamerika und Europa wird die Einführung von Energiespeichersystemen für Privathaushalte und Gewerbebetriebe vor allem durch steigende Stromkosten, die Notwendigkeit diversifizierter Energiequellen und zunehmend ehrgeizige Ziele zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen vorangetrieben. Im Jahr 2025 werden LFP-Batterien mehr als 60 % der weltweit eingesetzten Mainstream-Speicher ausmachen, was auf ihre bewährte Zuverlässigkeit, ihre ausgereiften Lieferketten und ihre wettbewerbsfähige Kostenstruktur zurückzuführen ist. Inzwischen gewinnen Natrium-Ionen-Batterien aufgrund ihrer reichlich vorhandenen Rohstoffe und ihrer potenziell niedrigeren Kosten an Aufmerksamkeit.

Technische Einblicke: LFP vs. Natrium-Ionen

1. Die Energiedichte

Natrium-Ionen-Batterien liefern normalerweise 100-160 Wh/kg, während LFP-Systeme 160-200 Wh/kg erreichen können. Eine höhere Energiedichte bedeutet mehr Strom auf weniger Raum, was LFP zu einer bevorzugten Wahl für Wohn- und Geschäftsräume macht.

2. Thermische Stabilität und Sicherheit

Die Sicherheit steht bei der privaten und gewerblichen Lagerung an erster Stelle. Während die Natrium-Ionen-Chemie eine gute Leistung bietet, sind LFP-Batterien in Bezug auf die thermische Stabilität nach wie vor branchenführend und gewährleisten einen sicheren Betrieb unter hohen Lasten und extremen Bedingungen.

3. Leistung bei kaltem Wetter

Natrium-Ionen eignen sich hervorragend für niedrige Temperaturen und liefern auch bei -20℃ noch eine hohe Leistung. Die LFP schließt jedoch rasch die Lücke: Die FLB-Serie von FelicitySolar ist mit optionalen Heizmodulen ausgestattet, die die Batterieleistung auch unter kalten Bedingungen aufrechterhalten, so dass sie für raue Klimabedingungen geeignet ist.