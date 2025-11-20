    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKoninklijke Ahold Delhaize AktievorwärtsNachrichten zu Koninklijke Ahold Delhaize
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,57 Euro belassen. Die Quartalszahlen des US-Konkurrenten Walmart ließen keine eindeutigen Rückschlüsse auf die Geschäfte des niederländischen Einzelhändlers zu, schrieb Borja Olcese am Donnerstag. Seine Schätzungen für diesen lägen weiterhin klar unterhalb der Unternehmensziele sowie der Markterwartungen./rob/gl/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 18:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 18:36 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 34,68EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 22:39 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Borja Olcese
    Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 24,57
    Kursziel alt: 24,57
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'Underweight' Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,57 Euro belassen. Die Quartalszahlen des US-Konkurrenten Walmart ließen keine eindeutigen Rückschlüsse auf die Geschäfte des niederländischen …