JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,57 Euro belassen. Die Quartalszahlen des US-Konkurrenten Walmart ließen keine eindeutigen Rückschlüsse auf die Geschäfte des niederländischen Einzelhändlers zu, schrieb Borja Olcese am Donnerstag. Seine Schätzungen für diesen lägen weiterhin klar unterhalb der Unternehmensziele sowie der Markterwartungen./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 18:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 18:36 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 34,68EUR auf Lang & Schwarz (20. November 2025, 22:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Borja Olcese

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 24,57

Kursziel alt: 24,57

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

