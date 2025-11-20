VerifiedX geht Partnerschaft mit Crypto.com für institutionelle Verwahrungs- und Liquiditätslösungen ein

NEW YORK, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Crypto.com und das VerifiedX (VFX) Network ( VerifiedX.io ), das Netzwerk für Menschen und weltweit führend im Bereich Selbstverwahrung und Web3-Wallet-Infrastruktur, gaben heute bekannt, dass Crypto.com VerifiedX sichere Verwahrung auf institutionellem Niveau und Liquiditätsunterstützung für Vermögenswerte in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar sowie OTC-Handelsfunktionen bereitstellen wird.

Durch diese Partnerschaft können berechtigte Institutionen, die VerifiedX nutzen, digitale Währungen mithilfe der regulierten, institutionellen Verwahrungsplattform von Crypto.com sicher speichern, verwalten und handeln. Der Verwahrungsdienst von Crypto.com bietet Multi-User-Berechtigungen, anpassbare Governance-Workflows und versicherte Verwahrungslösungen und erfüllt damit die wachsende Nachfrage nach einer skalierbaren, kostengünstigen und konformen Blockchain-Infrastruktur.

„Crypto.com Custody wurde speziell für die Erwartungen institutioneller Kunden entwickelt", sagte Eric Anziani, Präsident und COO von Crypto.com. „Wir freuen uns, von VerifiedX, einem führenden Anbieter von Selbstverwahrung und Wallet-Funktionen für digitale Vermögenswerte, ausgewählt worden zu sein, um unser etabliertes Verwahrungsangebot für alle Kundenbedürfnisse weiter zu verbessern."

„Als Netzwerk für Menschen ist unsere Mission klar: Wir wollen die Verwahrung nahtlos, sicher und weltweit zugänglich machen. Die Partnerschaft mit Crypto.com stärkt dieses Ethos erheblich, da Crypto.com über eine erstklassige Verwahrungs- und Liquiditätsinfrastruktur verfügt", so die VerifiedX Foundation. „Durch die Integration der erstklassigen regulierten Verwahrungs- und OTC-Handelsfunktionen von Crypto.com bekräftigt das Netzwerk sein Engagement, Nutzern und Institutionen den sichersten und skalierbarsten Weg für die Interaktion mit digitalen Vermögenswerten im gesamten VFX-Ökosystem zu bieten. Diese Partnerschaft fördert eine globale Infrastruktur mit Liquiditäts- und Verwahrungsoptionen und unterstützt eine neue Generation von Entwicklern und Nutzern für Zahlungen, Ersparnisse, Handel und Dienstleistungen im VerifiedX-Netzwerk."