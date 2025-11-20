Das LEPAS Design Team entschlüsselt die Geburt der „Leopard Aesthetics"

Äußeres Design: Die Fusion von Kraft und Eleganz „Unsere Inspiration kommt vom Leoparden." Das Designteam von LEPAS hat den ruhigen Schritt, die agile Bewegung und die konzentrierte Jagdhaltung des Leoparden eingefangen und diese natürlichen Ausdrücke von Geschwindigkeit und Stärke in die Form des Fahrzeugs übertragen. Der stechende Blick des Leoparden wird zu den charakteristischen V-förmigen Tagfahrleuchten, temperamentvoll und scharf. Der Kühlergrill hat abgerundete, volle Konturen, um Kraft zu projizieren, während seine inneren Details von der Juwelierskunst inspiriert sind und eine exquisite, elegante Textur ergeben. In Kombination mit dem breiten Stand und den durchgehenden Rückleuchten prägen diese Elemente die dynamische und zugleich anmutige Silhouette des LEPAS L8.

WUHU, China, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Was die Menschen in der Welt des Automobildesigns wirklich bewegt, ist die tiefe Resonanz zwischen Sensibilität und Rationalität. Das globale Team der Design-Elite von LEPAS lässt sich vom Leoparden inspirieren und nimmt die Natur als kreative Grundlage. Sie lassen die Markenphilosophie „Drive Your Elegance" in jedes Detail einfließen und formen das unverwechselbare Temperament der „Leopard Aesthetics" mit Details.

Innenarchitektur: Gelassenheit und Komfort unter der „Skyline"

Das Interieur verkörpert die Essenz der Eleganz und den Geist der „Leopard Aesthetics". Das von der ruhigen Skyline inspirierte Wrap-Around-Cockpit schirmt den Stadtlärm ab und schafft eine beruhigende Atmosphäre. Der zentrale Waterfall Screen fließt wie ein natürlicher Strom, der sanfte optische Linien erzeugt. Eine weiche Instrumententafel mit Wellenstruktur wirkt warm und beruhigend, während Lautsprechergitter mit Kieselsteinmuster und schwebende Steinakzente zusammen mit der Ambientebeleuchtung einen Hauch von Natur in den Innenraum bringen. In diesem Raum koexistieren Technik und Natur harmonisch und schaffen ein modernes und zugleich poetisches mobiles Heiligtum.

CMF Design: Die Natur in das Fahrerlebnis einbeziehen

Farbe, Material und Handwerkskunst (CMF) sind das Herzstück der „Leopard Aesthetics". Das Team erforschte Wälder, Wüsten und Gletscher, um eine natürliche, minimalistische und moderne Palette zu schaffen. Außenfarben wie Norwegisches Waldgrün für Gelassenheit, Kanadisches Ahornrot für Vitalität und Schottisches Wiesengrün für Raffinesse vermitteln unterschiedliche emotionale Töne. Im Innenraum sorgen weiche, hochwertige Materialien - Armaturenbretter aus Stoff, von Gletschern inspirierte Oberflächen und zarte, hautähnliche Texturen - für Wärme und Komfort, so dass die Natur bei jeder Berührung spürbar wird.

Das LEPAS-Designteam hat jedes Detail verfeinert und den Geist der Marke „Drive Your Elegance" in die Sprache der „Leopard Aesthetics" eingraviert. Mit LEPAS an Ihrer Seite wird jeder gewöhnliche Weg zu einer Reise voller Vertrauen, Eleganz und Inspiration.

