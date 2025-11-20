1969 Boss 429 Weltpremiere auf der Los Angeles Auto Show 2025

Der neue Revology Boss 429 wurde in Orlando, Florida, entworfen, konstruiert und zusammengebaut und verbindet das kultige Design des Originals mit moderner Leistung, Komfort und Alltagstauglichkeit.

LOS ANGELES, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- Revology Cars, der weltweit führende Hersteller von überarbeiteten und restaurierten Mustangs der 1960er Jahre, hat seinen bisher anspruchsvollsten Mustang vorgestellt: der 1969er Boss 429.

„Der Boss 429 ist eines der seltensten und begehrtesten Muscle Cars, die je gebaut wurden", so Tom Scarpello, Gründer und CEO von Revology Cars. „Der Revology Boss 429 ist keine Kopie dieses ikonischen Modells, sondern eine Neudefinition desselben, bei der moderne Technologie, Ingenieurskunst und Fertigungsprozesse zum Einsatz kommen, um ihn ebenso zuverlässig und unterhaltsam zu machen, wie er anzusehen ist."

Der Revology Boss 429 verfügt über eine völlig neue Stahlkarosserie, die durch automatisiertes Punktschweißen, Schweißnähte und wärmegehärteten Strukturkleber zusammengefügt wird, um eine außergewöhnlich steife Struktur zu schaffen, die die Fahrqualität, das Handling und die allgemeine Raffinesse verbessert.

Die Kraft kommt von einem aufgeladenen und gekühlten Ford 5.0L Ti-VCT V8 mit 710 PS, der entweder mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe oder einem 10-Gang-Automatikgetriebe gekoppelt ist. Das Fahrwerk besteht aus einer Doppelquerlenker-Vorderachse mit Aluminium-Hilfsrahmen und einer Dreilenker-Hinterachse mit Drehmomentstütze und Panhardstab. Die hydraulische Zahnstangenlenkung, die Vierrad-Scheibenbremsen und die abgestimmten Federn und Dämpfer sorgen für ein präzises Fahrverhalten und ein nachgiebiges Fahrverhalten.

Im Inneren bietet der Revology Boss 429 eine ausgefeilte Ergonomie und Handwerkskunst. Hochwertige Materialien und Oberflächen im gesamten Innenraum schaffen ein luxuriöses Ambiente, das die Leistung des Fahrzeugs unterstreicht.

Das Ausstellungsfahrzeug ist in Lava Orange lackiert, einem leuchtenden Porsche-Farbton, der von Yoshi Amano, dem Vizepräsidenten für Marketing, Vertrieb und Service bei Revology, ausgewählt wurde. Der gebürtige Japaner Amano sagte, die Farbe symbolisiere in der japanischen Kultur Mut, Glück und Glücksgefühle. „Seine Energie und sein Geist spiegeln perfekt das wider, was wir bei Revology tun: Oldtimern neues Leben einhauchen", sagte sie.

Bis heute hat Revology 324 Fahrzeuge an Kunden in den USA und in neunzehn anderen Ländern geliefert. Bemerkenswert ist, dass 47 Kunden zwei oder mehr Revology-Fahrzeuge gekauft haben, was auf eine außergewöhnlich hohe Kundentreue hinweist. Diese Loyalität erstreckt sich auch auf den Boss 429 - aktuelle Revology-Besitzer, die bereits vor der öffentlichen Ankündigung Bestellungen für den Boss aufgeben durften, haben bereits mehr als die Hälfte der für das nächste Jahr vorgesehenen Produktionskapazität von 50 Einheiten bestellt.

Die Raffinesse dieses Boss 429 läutet ein neues Kapitel für Revology Cars ein. Es ist auch ein Signal für eine Revolution in der Spezialfahrzeugindustrie. Durch die Anwendung der fortschrittlichsten Design-, Konstruktions- und Fertigungsverfahren hat Revology ein Auto produziert, das die Standards der Konkurrenz deutlich übertrifft. Einfach ausgedrückt: Der Boss 429 von Revology verbindet wie kein anderes Auto zuvor die Seele des Klassikers mit modernem Luxus und Leistung.

Über Revology Cars

Revology Cars ist der weltweit führende Hersteller von restaurierten Originalfahrzeugen der Jahrgänge 1967-1969 der Marken Ford Mustang und Shelby GT. Vollständige Informationen, einschließlich der Preise, finden Sie unter www.revologycars.com oder unter der Telefonnummer (800) 974-4463.

