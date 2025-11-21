    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP
    StarCompliance kündigt Integration mit Concur Expense an

    StarCompliance Expense Tracking Connector jetzt im SAP Concur App Center verfügbar und bietet Unternehmen eine automatisierte Lösung

    ROCKVILLE, Md., 21. November 2025 /PRNewswire/ -- StarCompliance (Star), ein führender Anbieter von Compliance-Technologielösungen für Beschäftigte und Unternehmen, hat heute eine Integration zwischen STAR und Concur Expense eingeführt. Die Expense-Tracking-Lösung von Star bietet eine effiziente sowie benutzerfreundliche Möglichkeit, Ausgaben von Beschäftigten zu verwalten und abzugleichen, für höhere Genauigkeit, gesteigerte Effizienz sowie bessere Kontrolle im gesamten Compliance-Prozess.

    StarCompliance Logo

    „Die Expense-Tracking-Lösung von Star hebt Automatisierung und Präzision auf ein neues Niveau", sagte Kelvin Dickenson, Produktdirektor bei Star. „Durch die Integration mit führenden Spesenplattformen wie Concur Expense können Unternehmen gemeldete Ausgaben automatisch mit vorab genehmigten Angaben in STAR abgleichen, Abweichungen sofort erkennen und einen vollständigen Audit-Trail innerhalb einer zentralisierten Plattform aufrechterhalten. Das vereinfacht Compliance-Abläufe, reduziert manuelle Prüfungen und schafft Zeit für strategische Prioritäten."

    Zu den Highlights der Star-Expense-Tracking-Lösung gehören:

    • Automatisierter Ausgabenabgleich: Durch die Integration mit Concur Expense importiert STAR automatisch die gemeldeten Ausgaben und gleicht sie mit den vorhandenen Angaben ab, was die manuelle Überprüfung erheblich reduziert.

    • Auflösung von Abweichungen: STAR kennzeichnet Unstimmigkeiten bei der Spesenabrechnung in Bezug auf Betrag, Empfänger, Unternehmen sowie Ort und ermöglicht so eine schnelle Überprüfung und Korrektur durch Beschäftigte und Compliance-Teams.

    • Zeitersparnis durch Zentralisierung: Das Herunterladen und Überprüfen von Daten aus mehreren Tabellenkalkulationen ist nicht mehr erforderlich. Alles wird über eine zentrale Plattform verwaltet, was eine schnellere Analyse und Entscheidungsfindung ermöglicht.

    • Benachrichtigungen und Nachverfolgung: In-App-Mitteilungen sowie automatische E-Mail-Benachrichtigungen sorgen dafür, dass die Aufgaben im Zeitplan bleiben, während ein vollständiges Audit-Protokoll alle Aktionen und Lösungen nachvollziehbar macht.

    Der Expense Tracking Connector von Star ist jetzt im SAP Concur App Center verfügbar [Link].

    Informationen zu StarCompliance

    StarCompliance ist ein führender Anbieter von Compliance-Technologielösungen für Beschäftigte und Unternehmen. StarCompliance Enterprise wird seit über 25 Jahren von Millionen Anwendern in 120 Ländern eingesetzt und bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Daten, Technologien sowie verwertbare Erkenntnisse liefert, um Risiken proaktiv zu mindern, Konflikte weltweit zu überwachen und komplexe Hinweisgebersysteme zu unterstützen. Besuchen Sie www.starcompliance.com und entdecken Sie die umfassende Sicherheit und unvergleichliche Zuverlässigkeit, die Sie benötigen, um eine Compliance-Kultur zu schaffen.

    SAP sowie andere hier erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Weitere Informationen zu Markenzeichen und Hinweise finden Sie auf https://www.sap.com/copyright. Alle anderen erwähnten Produkt- und Dienstleistungsnamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.

    Medienkontakt:
    Greg.tarmin@starcompliance.com
    +1 917-868-7791

    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2582427/Star_Compliance_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/starcompliance-kundigt-integration-mit-concur-expense-an-302622510.html



    Verfasst von PR Newswire (dt.)
