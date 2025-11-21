Onco-Innovations treibt Optimierung und Scale-up seiner PNKP-Inhibitor-Technologie mit Dalton Pharma Services zur Unterstützung zukünftiger klinischer Phase-1-Studien voran

Vancouver, Kanada – 20. November 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) („Onco“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sein Fertigungspartner Dalton Pharma Services („Dalton“) mit der Prozessoptimierung und den Scale-up-Aktivitäten für A83B4C63, die unternehmenseigene PNKP-Inhibitor-Technologie, begonnen hat. In dieser Arbeitsphase soll der Syntheseprozess unter nicht-GMP-Bedingungen als Teil des laufenden Entwicklungsprogramms von Onco zur Unterstützung der zukünftigen Produktion klinischer Materialien optimiert und skaliert werden.

Aufbauend auf den zuvor von Dalton eingeleiteten Fertigungsaktivitäten für Material zur präklinischen Prüfung (siehe Mitteilung vom 26. Mai 2025), hat das Unternehmen nun Fortschritte bei der Optimierung und der Produktion von A83B4C63 im intermediären Maßstab (zu Forschungszwecken) erzielt. Diese nächste Phase konzentriert sich auf das Scale-up des Prozesses und die Qualifizierung analytischer Methoden, die einen robusten, reproduzierbaren und skalierbaren Herstellungsprozess sicherstellen sollen, der für die zukünftige GMP-Produktion und die anschließende Herstellung von klinischem Material geeignet ist, um Oncos Studien zur Vorbereitung auf einen Investigational New Drug (IND)-Antrag und Phase-1-Studien zu unterstützen. Die Arbeiten werden unter Verwendung spezieller Geräte im Pilotmaßstab in der von der FDA und Health Canada zugelassenen Einrichtung von Dalton in Toronto, Kanada, durchgeführt.

Im Rahmen dieser Optimierungsphase wird Dalton intermediäre Scale-up-Chargen fertigen, die auf etwa 500 g des Vorläufers A83 und 1.000 g des Vorläufers B4 abzielen, um die Reaktionsleistung unter Scale-up-Bedingungen als Vorbereitung auf die präklinische Herstellung von A83B4C63 zu bewerten.

Der pharmazeutische Wirkstoff A83B4C63 (Active Pharmaceutical Ingredient, API) wird zur Unterstützung der Entwicklung der eingekapselten Nanopartikel-Mizellen-Formulierung von Onco verwendet, die mit dem Ziel entwickelt wurde, die tumorspezifische Bereitstellung des PNKP-Inhibitors zu verbessern und die therapeutische Wirksamkeit bei der Krebsbehandlung potenziell zu verbessern.

Das Fertigungsprogramm beinhaltet auch eine umfassende Entwicklung von Analysemethoden und Stabilitätstests, die gemäß den Richtlinien des Internationalen Rates für Harmonisierung (ICH, International Council for Harmonisation) durchgeführt werden, sowie eine formale Sicherheits- und Risikobeurteilung von A83B4C63 vor der vollständigen Synthese. Die Optimierungsarbeiten umfassen die Verfeinerung der Vorläufersynthese, die Prozessskalierung und die Entwicklung von Analysemethoden gemäß internationalen Qualitätsstandards, um einen robusten und reproduzierbaren Fertigungsprozess zu gewährleisten, der für die zukünftige GMP-Produktion geeignet ist.