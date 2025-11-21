    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum 28-Punkte-Plan

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukraine leidet unter unerträglichen Bedingungen.
    • Moskau wird für Aggression mit Gebietsgewinnen belohnt.
    • NATO-Mitgliedschaft nötig für Frieden und Freiheit.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum 28-Punkte-Plan:

    "(Die Ukrainer) würden mit Bedingungen, die für ein souveränes Land unerträglich sind, dafür bestraft, dass Russland ihr Land mit einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg überzogen hat. Moskau aber würde mit Gebietsgewinnen belohnt - und mit der Aussicht, auch noch die übrige Ukraine unter sein Joch zwingen zu können. (.) In Frieden und Freiheit wird die Ukraine nur leben können, wenn sie der NATO angehört - was auf absehbare Zeit nicht der Fall sein wird - oder mithilfe des Westens sich selbst so gut verteidigen kann, dass Putin zu der Einsicht kommt, sein Krieg habe keine Aussicht auf Erfolg oder werde gar zu einem Risiko für sein Regime. (.) Wer aber dem Kreml die Kapitulation Kiews auf dem Silbertablett serviert, (.) bereitete schon den Boden für den nächsten Angriff, auf die Restukraine und vielleicht andere Länder."/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

