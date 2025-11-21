    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Südwest Presse' zu Merz und Belém

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz steht in der Kritik wegen seines Verhaltens.
    • Belém-Bashing verstärkt die Pannenliste der Regierung.
    • Zweifel an Merz' Fähigkeit, die Regierung zu führen.

    ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Merz und Belém:

    "Das löst nicht nur die bekannte Kritik an dem Scharfmacher aus dem Sauerland aus, der sich einfach nicht im Griff hat. Das Belém-Bashing landet angesichts der Vorgeschichten vielmehr auf dem wachsenden Haufen der verschiedensten Pannen, die diese Regierung unter der Führung von Merz in nur sechs Monaten an der Macht angesammelt hat. Die Frage, die sich unabhängig von ideologischen Vorlieben inzwischen in den politischen Raum schiebt, ist eine gefährliche. Sie lautet: Kann der das überhaupt?"/DP/jha



    Autor
    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
