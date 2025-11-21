    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Stuttgarter Zeitung' zu Trumps Friedensplan für die Ukraine

    • Trumps Friedensplan ähnelt Putins Kriegszielen.
    • Ukraine würde durch Plan massive Verluste erleiden.
    • Keine Garantie gegen zukünftige russische Aggression.

    STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Trumps Friedensplan für die Ukraine:

    "Wer sich die ersten Details anschaut, die vom neuen Friedensplan für die Ukraine durchsickern, dürfte ein Déjà-vu erleben. Steht darin nicht fast genau dasselbe, das Russlands Präsident Wladimir Putin zu Kriegsbeginn als Ziel ausgegeben hat? Schon beim Alaska-Gipfel von Trump und Putin bewegte sich der russische Präsident keinen Millimeter auf eine Verhandlungslösung zu. Ihm die Ukraine jetzt praktisch auszuhändigen, wäre für Kiew wie auch für seine Unterstützer unannehmbar. Es würde bedeuten, dass der Verteidigungskrieg mit seinen vielen Opfern umsonst war. Und es gäbe keine Garantie, dass Putin sich nicht in ein paar Jahren die restliche Ukraine einverleiben würde."/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
