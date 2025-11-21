    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Rheinpfalz' zu US-Friedensplan für die Ukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump folgt Raubtierkapitalismus-Logik im Frieden.
    • Stärkere sollen Schwächere ausnehmen, Profit maximieren.
    • Diplomatie erfordert Recht, Unrecht und völkerrechtliche Verträge.

    LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu US-Friedensplan für die Ukraine:

    "Der selbst ernannte Dealmaker Donald Trump und seine Getreuen folgen nun der einfachen Logik des Raubtierkapitalismus: Der Stärkere gewinnt, kann sein Gegenüber ausnehmen und auf dessen Kosten Profite machen. Diplomatie funktionierte bisher allerdings ganz anders. Da gab es Kriterien wie Recht und Unrecht, da gab es völkerrechtliche Verträge. Und die Überzeugung, dass man einen Angreifer nicht auch noch belohnen sollte, da dieser sonst ganz bestimmt nicht aufhört."/DP/jha



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Rheinpfalz' zu US-Friedensplan für die Ukraine "Rheinpfalz" zu US-Friedensplan für die Ukraine: "Der selbst ernannte Dealmaker Donald Trump und seine Getreuen folgen nun der einfachen Logik des Raubtierkapitalismus: Der Stärkere gewinnt, kann sein Gegenüber ausnehmen und auf dessen Kosten …