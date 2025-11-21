    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Handelsblatt' zu Lars Klingbeils Reise nach China

    Für Sie zusammengefasst
    • Klingbeil spürt in China die Realität der Statistiken.
    • Deutschland diskutiert Reformen, während China boomt.
    • Deutschlands Einfluss schwindet, Chinas Wirtschaft wächst.

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Lars Klingbeils Reise nach China:

    "Auf seiner Asienreise bekommt Klingbeil zu spüren, was die Statistiken in der Realität bedeuten. Während in Deutschland in depressiver Stimmung über notwendige Reformen gestritten wird, können Klingbeils chinesische Gesprächspartner vor Kraft kaum laufen. Deutschlands Einfluss und Gewicht auf internationaler Bühne haben sich immer aus ökonomischer Potenz genährt. Man hatte anderen Staaten mit den exportstarken und technologisch führenden Konzernen etwas zu bieten. Klingbeil wies den Vizepremier darauf hin: Die deutsche Wirtschaft habe zur Modernisierung Chinas beigetragen. Das aber klang wie eine freundliche Erinnerung an vergangene Zeiten."/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Handelsblatt' zu Lars Klingbeils Reise nach China "Handelsblatt" zu Lars Klingbeils Reise nach China: "Auf seiner Asienreise bekommt Klingbeil zu spüren, was die Statistiken in der Realität bedeuten. Während in Deutschland in depressiver Stimmung über notwendige Reformen gestritten wird, können …