Pressestimme
'Handelsblatt' zu Lars Klingbeils Reise nach China
Für Sie zusammengefasst
- Klingbeil spürt in China die Realität der Statistiken.
- Deutschland diskutiert Reformen, während China boomt.
- Deutschlands Einfluss schwindet, Chinas Wirtschaft wächst.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Lars Klingbeils Reise nach China:
"Auf seiner Asienreise bekommt Klingbeil zu spüren, was die Statistiken in der Realität bedeuten. Während in Deutschland in depressiver Stimmung über notwendige Reformen gestritten wird, können Klingbeils chinesische Gesprächspartner vor Kraft kaum laufen. Deutschlands Einfluss und Gewicht auf internationaler Bühne haben sich immer aus ökonomischer Potenz genährt. Man hatte anderen Staaten mit den exportstarken und technologisch führenden Konzernen etwas zu bieten. Klingbeil wies den Vizepremier darauf hin: Die deutsche Wirtschaft habe zur Modernisierung Chinas beigetragen. Das aber klang wie eine freundliche Erinnerung an vergangene Zeiten."/DP/jha
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen