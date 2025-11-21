Termine am 21. November 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 21. November 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

--



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 11/25

00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/25

01:30 JPN: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/25

08:45 FRA: Geschäftsklima 11/25

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/25

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/25 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: «Frankfurt European Banking Congress», Frankfurt/M. U.a. mit Reden von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und Bundesbank-Präsident Joachim Nagel