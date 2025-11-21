    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Deutliche Verluste erwartet - Nvidia-Erleichterung nur Strohfeuer

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia-Bericht sorgte für kurzfristige Erleichterung.
    • Dax fällt am Freitag um 1,5 Prozent auf 22.935 Punkte.
    • KI-Bewertungsblase belastet Märkte, Verkäufe dominieren.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erleichterung durch den starken Quartalsbericht von Nvidia hat sich am Donnerstag schnell als Strohfeuer erwiesen. Nach der massiven Trendwende der wichtigsten US-Indizes bahnt sich auch am deutschen Aktienmarkt ein sehr schwacher Freitag an: Der Broker IG taxierte den Dax am Morgen rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn anderthalb Prozent tiefer auf 22.935 Punkte.

    Damit würde der Wochenverlust im Dax auf vier Prozent anschwellen und er würde auf dem tiefsten Stand seit Mai landen.

    Nach der ersten Stunde des US-Handels übernahmen am Donnerstagnachmittag deutscher Zeit die Verkäufer das Regiment. Was als Gewinnmitnahmen begann, endete in den USA nach dem europäischen Handelsende in klaren Verlusten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 drehte nach mehr als 2 Prozent Erholung auf rund 2,4 Prozent Minus.

    Gerade nach dem starken Ausblick des KI-Konzerns Nvidia schienen die Sorgen um Ertragskraft und die Aktienbewertungen des Boomthemas Künstliche Intelligenz eigentlich zunächst abgehakt. Aber es kam anders: "Die KI-Bewertungsblase keucht unter ihrem eigenen Gewicht", kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Zunächst um 5 Prozent erholte Nvidia-Aktien verloren am Ende über 3 Prozent. Der asiatische Aktienmarkt ist dann am Morgen laut Innes in dieselbe Falltür gerutscht. Dafür gebe es nicht den einen bestimmten Grund, eher eine Reihe von Mosaiksteinen. Er nennt unter anderem das hohe Investitionstempo im KI-Bereich, dem die Monetarisierung klar hinterherhinke./ag/stk




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
