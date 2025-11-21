Ross Stores überrascht mit starken Q3-Zahlen und hebt Gewinnprognose an

Ross Stores geht mit spürbarem Rückenwind in die heiße Phase des Jahresendgeschäfts. Der US-Mode-Discounter hat seine Gewinnprognose für das Jahr 2025 angehoben, da die Nachfrage nach günstiger Markenware robust bleibt.

Im dritten Quartal erzielte die US-amerikanische Mode-Discountkette einen Umsatz von 5,6 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die von LSEG erfassten Prognosen von 5,42 Milliarden US-Dollar. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 511,9 Millionen US-Dollar beziehungsweise 1,58 US-Dollar je Aktie.

Für das vierte Quartal stellt Ross Stores einen Gewinn von 1,77 bis 1,85 US-Dollar je Aktie in Aussicht. Für das Gesamtjahr peilt Ross Stores nun einen Gewinn je Aktie von 6,38 bis 6,46 US-Dollar an. Zuvor lag die Spanne bei 6,08 bis 6,21 US-Dollar.

Anleger reagierten prompt: Die Aktie legte nach Börsenschluss zeitweise um drei Prozent zu.

Der Handelskonzern profitiert weiterhin von einem Konsumtrend, der sich in Zeiten hoher Inflation verfestigt hat. Kunden suchen verstärkt nach Markenprodukten zu reduzierten Preisen. Das Umfeld bleibt jedoch von unsicheren Handelsbeziehungen und einer verhaltenen Verbraucherstimmung geprägt.

Auch der Wettbewerber TJX hatte am Vortag seine Jahresziele angehoben – ein weiterer Hinweis darauf, dass das Off-Price-Segment derzeit zu den Gewinnern im US-Einzelhandel zählt.

Davidkhanian betonte zudem, dass das Weihnachtsgeschäft weiterhin von preisbewussten Entscheidungen geprägt sein dürfte, der niedrigere Einkommenssektor jedoch besser abschneiden werde als vielfach befürchtet. Für Ross Stores könnte dies ein weiterer Schub für das traditionell starke Schlussquartal werden.

