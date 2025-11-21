Wall Street stürzt plötzlich ab: Nasdaq-100 mit heftigem Intraday-Absturz!

Der technologielastige Nasdaq-100 sackte vom Tageshoch aus um fast 5 Prozent ab und schloss 2,4 Prozent niedriger. Der S&P 500 verlor 1,6 Prozent – ein Einbruch, der laut Daten mehr als 2,7 Billionen US-Dollar an Börsenwert vernichtete. Gleichzeitig sprang der Volatilitätsindex VIX erstmals seit April wieder über die Marke von 26.

Die US-Börsen haben am Donnerstag ihren heftigsten Intraday-Absturz seit April erlebt – und Anleger rätseln, was den plötzlichen Stimmungsumschwung ausgelöst hat. Nach einem starken Auftakt drehte der Markt innerhalb weniger Stunden komplett ins Minus und markierte den tiefsten Stand seit mehr als zwei Monaten.

Ein einzelner Auslöser ließ sich nicht identifizieren. An der Wall Street kursierten stattdessen gleich mehrere Erklärungen: Zweifel an der Tragfähigkeit milliardenschwerer KI-Investitionen, ein stark ausgefallener Jobbericht, zunehmende Skepsis gegenüber hoch bewerteten Tech-Titeln und ein abrupter Bitcoin-Rückgang auf ein Sechsmonatstief. Hinzu kam die nervöse Lage vor dem großen Optionsverfall am Freitag.

Dabei hatte der Handelstag zunächst hoffnungsvoll begonnen. Gute Zahlen von Nvidia und ein solider Quartalsbericht von Walmart schürten die Erwartung, dass sich die Erholung der vergangenen Wochen fortsetzen könnte. Doch die Euphorie kippte rasch – und die Verkäufe gewannen eine Dynamik, die selbst erfahrene Händler überraschte. Die Bewertungen von Tesla , Alphabet, Apple, Microsoft, Broadcom und Amazon.com schwankten jeweils um mehr als 100 Milliarden US-Dollar.

Besonders hart traf es Nvidia: Die Aktie drehte einen frühen Gewinn von 2,4 Prozent ins Minus und verlor am Ende 3,2 Prozent. Die Sorge: Die gigantischen Investitionen in KI-Chips könnten sich als überambitioniert erweisen, falls die Nachfrage künftig nicht mithält.

Auch in den riskanteren Marktsegmenten setzten Anleger zur Flucht an. Ein Index der meistgeshorteten Aktien fiel um 3,5 Prozent, ein Korb unprofitabler Tech-Unternehmen sogar um 3,7 Prozent. Der Russell Microcap rutschte um 1,9 Prozent ab und liegt nun 10 Prozent unter seinem Rekordstand.

Analysten und Strategen warnten vor einer Phase größerer Unsicherheit. Viele verweisen auf offene Fragen zur Inflation, zur zukünftigen Fed-Politik, zu KI-Bewertungen oder zur Belastbarkeit der jüngsten Marktgewinne. Einigkeit besteht nur in einem Punkt: Die Nervosität ist zurück – und das Jahr dürfte mit deutlich höheren Ausschlägen an den US-Märkten zu Ende gehen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



