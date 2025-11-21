Neue R85 HE Tastatur und exklusive Angebote für Gaming-Zubehör

Das diesjährige Highlight ist das R85 HE Rapid Trigger Magnetic Keyboard, ein Gerät der nächsten Generation, das für Präzision und individuelle Anpassung entwickelt wurde. Mit einer schnellen Auslösegenauigkeit von 0,005 mm, einer Polling-Rate von 8000 Hz und einer Latenzzeit von 0,08 ms gewährleistet das R85 HE eine nahezu sofortige Eingabe für kompetitives Gaming. Die einstellbaren Betätigungspunkte, die Snap-Tap-Funktion und die Priorisierung des letzten Tastenanschlags ermöglichen dem Spieler eine Feinabstimmung der Leistung, während die DKS-Funktionalität (Dual Key Stroke) mehrere Aktionen pro Taste für eine dynamische Ausführung im Spiel ermöglicht.

NEW YORK, 21. November 2025 /PRNewswire/ -- Während der Black Friday sich nähert, haben Gaming-Fans einen weiteren Grund zum Feiern. Vom 18. bis 29. November veranstaltet ATTACK SHARK , eine Marke für Gaming-Peripheriegeräte, die sich auf erschwingliche, leistungsstarke mechanische Tastaturen, Gaming-Mäuse und Zubehör spezialisiert hat, ihr Black-Friday-Event unter www.attackshark.com mit Preisnachlässen auf der gesamten Website von bis zu 60% .

Über Geschwindigkeit und Präzision hinaus bietet das R85 HE ein beeindruckendes Erlebnis mit einer anpassbaren RGB-Lightbox für individuelle Beleuchtung und einem seitlichen Multimediaknopf für mühelose Klangsteuerung. Das 5-Layer-Akustikdesign sorgt für ein verfeinertes Audioprofil, während On-Board-Speicher und Web-Treiber eine nahtlose Anpassung über verschiedene Geräte hinweg ermöglichen. Während des Black Friday wird die Tastatur mit einem Preisnachlass von 15% angeboten, zum Preis von nur 67,99 $, was eines der günstigsten Angebote in dieser Kategorie darstellt.

Der Black Friday geht bei ATTACK SHARK über eine einzelne Markteinführung hinaus und bietet große Rabatte für alle Top-Modelle: 23% Rabatt für X3 Gaming-Maus, 20% Rabatt für X68 HE Magnetic Keyboard, 23% Rabatt für X11 Gaming-Maus, 23% Rabatt für R5Ultra 8K Carbon Fiber Gaming-Maus und 15% Rabatt für R11 Ultra 8K Carbon Fiber Gaming-Maus. Fans können auch Bundle-Angebote mit Extrarabatten nutzen.

Zur Steigerung der Vorfreude wird ATTACK SHARK zwei Verlosungsrunden veranstalten: zwei X85-Tastaturen vom 18. bis 22. November und zwei X6-Mäuse vom 23. bis 28. November. Frühabonnenten profitieren von zusätzlichen Ermäßigungen: 5 US$ Rabatt auf Einkäufe ab 40 US$ , 10 US$ Rabatt auf Einkäufe ab 100 US$ und 20 US$ Rabatt ab 200 US$. Zusätzlich erhält jede Bestellung über 99 US$ ein zufällig ausgewähltes Geschenk.

Um den Höhepunkt des Black Friday am 28. November (PST) zu begehen, erhalten alle Käufer an diesem Tag ein offizielles ATTACK SHARK Plüschmaskottchen. Mit seiner Kombination aus modernster Technik, vielseitigen Anpassungsmöglichkeiten und exklusiven Urlaubsangeboten möchte ATTACK SHARK High-Performance-Gaming-Ausrüstung für ein breiteres Publikum zugänglich machen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.attackshark.com. Um eine Bestellung aufzugeben, besuchen Sie bitte den ATTACK SHARK Amazon Store für USA, UK, Europa und Japan.

