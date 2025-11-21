    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Vier TV-Abos ab 2027 nötig

    Für Fußballfans könnte es teuer werden

    Für Sie zusammengefasst
    • Champions League ab 2027 bei Paramount+, nicht DAZN.
    • Vier Abos nötig: Prime, Paramount+, Sky, DAZN.
    • Preise: Paramount+ 5,99-12,99 Euro, Sky 29,99 Euro.
    Vier TV-Abos ab 2027 nötig - Für Fußballfans könnte es teuer werden
    Foto: Omer Taha Cetin - picture alliance / AA

    BERLIN (dpa-AFX) - Ab der Saison 2027/2028 läuft die Champions League nicht mehr bei DAZN, dafür steigt der US-Anbieter Paramount+ neu ein. Wer bei den Live-Übertragungen für die Champions League und die Fußball-Bundesliga ab 2027 die freie Auswahl haben möchte, benötigt künftig also vier Abonnements: Amazon Prime Video und Paramount+ für die Königsklasse, Sky und DAZN für die heimische Liga. Das kann einiges kosten, legt man die aktuellen Preisstrukturen der Anbieter zugrunde.

    Was kosten die Abos?

    Das günstigste Abo bei Champions-League-Neuling Paramount+ ist derzeit für monatlich 5,99 Euro zu haben, das teuerste kostet 12,99 Euro. Wie sich die Preise entwickeln - dann mit Spitzenfußball im Angebot - lässt sich seriös aber nicht prognostizieren.

    Prime Video ist in der Amazon Prime-Mitgliedschaft enthalten, aktuell liegen die Kosten bei monatlich 8,99 Euro oder jährlich 89,90 Euro. Es gibt zudem ermäßigte Angebote, etwa für Studierende und Auszubildende.

    Bei Sky kostet das Einjahres-Abo für die Bundesliga derzeit 29,99 Euro im Monat und beinhaltet auch die 2. Liga. Nicht enthalten ist der DFB-Pokal. Dafür benötigt der Kunde auch das Sport-Abo für insgesamt 34,99 Euro monatlich.

    Bei DAZN benötigen die Kunden für die Bundesliga-Spiele das Unlimited-Abo. Das kostet beim Streaming-Anbieter 44,99 Euro im Monat oder bei einem Jahresvertrag 34,99 Euro monatlich. Neben der heimischen Liga sind weitere Ligen enthalten, ab 2027 aber eben nicht mehr die Champions League.

    Sky und DAZN lassen sich auch zusammen abonnieren. Bei einem Einjahresvertrag kostet das Paket zurzeit 64,98 Euro im Monat, wenn es über Sky gebucht wird./dj/DP/jha

