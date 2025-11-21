    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Japan

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Inflation legt leicht zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Inflation in Japan steigt im Oktober auf 3,0 %.
    • Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel steigen.
    • Höhere Hotel- und Autoversicherungspreise treiben Teuerung.

    TOKIO (dpa-AFX) - In Japan hat sich die Inflation im Oktober etwas verstärkt. Die Verbraucherpreise ohne Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln sind im Jahresvergleich um 3,0 Prozent gestiegen, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet. Im Vormonat hatte die Inflationsrate noch bei 2,9 Prozent gelegen. Auch mit Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln sind die Verbraucherpreise im Oktober um 3,0 Prozent gestiegen, wie es weiter in der Mitteilung hieß. Angetrieben wurde die Teuerung von deutlich höheren Hotelpreisen und höheren Preisen für Autoversicherungen. Die Bank of Japan strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an./jha/stk





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Japan Inflation legt leicht zu In Japan hat sich die Inflation im Oktober etwas verstärkt. Die Verbraucherpreise ohne Berücksichtigung von frischen Lebensmitteln sind im Jahresvergleich um 3,0 Prozent gestiegen, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Analysten hatten …