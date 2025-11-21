FamiCord AG & Vita 34: Starkes Wachstum & Qualität im Q3 2025!
FamiCord AG beeindruckt mit einem soliden Wachstum im dritten Quartal 2025. Mit einem Umsatzplus von 2,5 % und einem stabilen EBITDA zeigt das Unternehmen Stärke. Die Umstellung auf Jahreszahlermodelle steigert die Stabilität und Planbarkeit. FamiCord bleibt optimistisch und bestätigt die Jahresprognose für 2025.
Foto: adobe.stock.com
- FamiCord AG verzeichnete im dritten Quartal 2025 einen Umsatzanstieg von 2,5 % auf 22,8 Mio. EUR und in den ersten neun Monaten um 10 % auf 66,4 Mio. EUR.
- Das EBITDA aus fortgeführten Aktivitäten blieb im Q3 2025 mit 3,8 Mio. EUR stabil, während das 9M-EBITDA auf 8,7 Mio. EUR stieg, was einer Marge von 13,1 % entspricht.
- Der Anteil wiederkehrender Erlöse wuchs deutlich, insbesondere bei Jahreszahlerverträgen, was die Stabilität und Planbarkeit der Umsatzbasis erhöht.
- Die Vertragsstruktur wurde strategisch auf Jahreszahlermodelle umgestellt, was die Sichtbarkeit und Stabilität der langfristigen Umsätze verbessert.
- Der operative Cashflow betrug in den ersten neun Monaten 3,4 Mio. EUR, was unter dem Vorjahreswert liegt, jedoch die Planbarkeit zukünftiger Einnahmen verbessert.
- FamiCord bestätigt die Prognose für 2025 mit einem erwarteten Umsatz von 85 bis 95 Mio. EUR und einem EBITDA von 8,7 bis 10,3 Mio. EUR.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Vita 34 ist am 21.11.2025.
Der Kurs von Vita 34 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,3000EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
+1,89 %
+2,86 %
-6,09 %
-18,80 %
+31,07 %
-38,64 %
-17,90 %
+105,21 %
-19,52 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte