Spannende Einblicke: Pyrum Innovations enthüllt 9-Monatszahlen 2025
Pyrum Innovations AG glänzt mit einem Umsatzsprung von 62 % und zukunftsweisenden Projekten, während die Gesamtjahresprognose optimistisch bleibt.
Foto: peopleimages - stock.adobe.com
- Umsatzanstieg um 62 % auf 1.762 T€ im Vergleich zu 1.086 T€ im Vorjahr.
- Gesamtleistung bleibt mit 7.594 T€ auf Vorjahresniveau.
- EBITDA verbessert sich durch Investitionszuschüsse auf -4.734 T€.
- Fortschritte bei Projekten: Spatenstich für Werk in Perl-Besch, Joint Venture in Tschechien, Finanzierung für Werk in Griechenland gesichert.
- Gesamtjahresprognose: Erwarteter Umsatz zwischen 4,5 Mio. € und 6,0 Mio. €, Gesamtleistung zwischen 10 Mio. € und 15 Mio. €.
- Pyrum Innovations AG entwickelt seit 2008 eine Thermolyse-Technologie zur emissionsfreien Wiederverwertung von Altreifen und Kunststoffen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Quartalsberichts zum 30. September 2025, bei Pyrum Innovations ist am 21.11.2025.
Der Kurs von Pyrum Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,35 % im
Plus.
25 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 29,00EUR das entspricht einem Plus von +0,35 % seit der Veröffentlichung.
