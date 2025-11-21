Spannende Einblicke: Pyrum Innovations enthüllt 9-Monatszahlen 2025

Umsatzanstieg um 62 % auf 1.762 T€ im Vergleich zu 1.086 T€ im Vorjahr.

Gesamtleistung bleibt mit 7.594 T€ auf Vorjahresniveau.

EBITDA verbessert sich durch Investitionszuschüsse auf -4.734 T€.

Fortschritte bei Projekten: Spatenstich für Werk in Perl-Besch, Joint Venture in Tschechien, Finanzierung für Werk in Griechenland gesichert.

Gesamtjahresprognose: Erwarteter Umsatz zwischen 4,5 Mio. € und 6,0 Mio. €, Gesamtleistung zwischen 10 Mio. € und 15 Mio. €.

Pyrum Innovations AG entwickelt seit 2008 eine Thermolyse-Technologie zur emissionsfreien Wiederverwertung von Altreifen und Kunststoffen.

