RBC stuft WALMART auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 116 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das dritte Geschäftsquartal biete dem scheidenden Konzernchef Doug McMillon einen starken Abschied, schrieb Steven Shemesh in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Einzelhandelsriese habe klargemacht, dass er in der Offensive bleiben und weiter Marktanteile gewinnen wolle./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 20:03 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 20:03 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,46 % und einem Kurs von 107,1EUR auf NYSE (21. November 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Steven Shemesh
Analysiertes Unternehmen: WALMART
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 116
Kursziel alt: 116
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
