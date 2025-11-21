RBC stuft MUNICH RE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 570 auf 580 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Cohen aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Rückversicherer nach den Zahlen des dritten Quartals und vor einem Kapitalmarkttag, der Mitte Dezember ansteht. Der jüngste Kursrückschlag habe mit Blick auf die Veranstaltung ein gewisses Kurspotenzial geschaffen. Er rechnet mit einer Erhöhung der jährlichen Aktienrückkäufe./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 17:52 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 527,4EUR auf Lang & Schwarz (21. November 2025, 07:55 Uhr) gehandelt.





