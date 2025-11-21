    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy
    RBC stuft Siemens Energy auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 130 auf 136 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Colin Moody ging in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar auf den Kapitalmarkttag mit den neuen Mittelfristzielen und den darüber hinausgehenden Aussichten ein. Dabei hob er dicke Auftragsbücher, Kapazitätserweiterungen und die aktionärsfreundliche Kapitalverteilung hervor./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 21:24 / EST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 00:45 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 109,4EUR auf Lang & Schwarz (21. November 2025, 07:55 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Colin Moody
    Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 136
    Kursziel alt: 130
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


