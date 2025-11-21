Aktie akut gefährdet

Im nächsten Schritt wäre sogar ein Rückgang bis zum Aufwärtstrend aus September 2023 bei rund 320,00 Euro realistisch. Ein solcher Kursverlauf würde eine Verkaufsorder besonders attraktiv machen, ein entsprechendes Produkt wird anschließend vorgestellt.

Seit dem Sommer bewegt sich MTU recht lustlos zwischen 354,40 und 395,80 Euro seitwärts. Anleger warten auf klare Signale. Ein deutlicher Vorteil für die Verkäufer entsteht, sobald die Aktie auf Tagesbasis unter 346,90 Euro fällt. Damit würde sie die Handelsspanne der letzten Monate verlassen und erstes Abwärtspotenzial bis 337,30 Euro eröffnen.

Auf der Oberseite müsste ein schneller Anstieg über den 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 370,60 Euro gelingen, um überhaupt die Chance auf einen erneuten Test der oberen Begrenzung bei 395,80 Euro zu bekommen. Selbst dann wäre die Aktie allerdings eher neutral bewertet – von echter Stärke wäre sie noch weit entfernt.

Trading-Strategie:

1. Short-Chance unter 346,90 Euro , Stopp über 359,00 Euro platzieren. Kursziele 337,30 / 320,00 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

MTU Aero Engines AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY8Y43 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,92 - 3,16 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 321,4214 Euro Basiswert: MTU Aero Engines AG KO-Schwelle: 321,4214 Euro akt. Kurs Basiswert: 352,80 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,10 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU5CTN Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,85 - 3,09 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 379,484 Euro Basiswert: MTU Aero Engines AG KO-Schwelle: 379,484 Euro akt. Kurs Basiswert: 352,80 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 320,00 Euro Hebel: 11,36 Kurschance: + 90 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.