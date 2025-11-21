Solides Quartal abgeliefert

Nicht nur beim Umsatz und Gewinn konnte Walmart im abgelaufenen Quartal punkten, auch für das Gesamtjahr sieht der Konzern weiteres Potenzial und hob sogleich seine Prognose an. Außerdem plant das Unternehmen, seine Aktiennotierung im Dezember von der New York Stock Exchange zur Nasdaq zu verlegen. Trotz der jüngsten Marktturbulenzen schlug sich die Aktie am Donnerstag vergleichsweise gut und konnte eine drohende der SKS-Formation aus dem Zeitraum seit Anfang September durch einen Kursanstieg von über sechs Prozent entkräften. Hierdurch steuert der Wert nun direkt sein bisheriges Rekordhoch bei 109,58 US-Dollar aus Mitte Oktober an. Aber nur ein Kurssprung darüber dürfte neuerliche Kursfantasie unter Anlegern wecken und das Papier im Anschluss auf 117,24 und 127,55 US-Dollar katapultieren. Für diesen Fall könnte eine Kaufoption über den weiter unten vorgestellten Turbo-Call-Optionsschein ausgeübt werden. Auf der Unterseite würde erst ein Bruch des kurzfristigen Aufwärtstrends, verlaufend um 99,35 US-Dollar größere Verlustrisiken freisetzen, dann in den Bereich der Zwischentiefs aus Ende August bei 95,42 und darunter auf die Junitiefs bei 93,43 US-Dollar. Vorläufig profitiert die Aktie vom hohen Aufwärtsmomentum der Käuferschicht.

1. Long-Position über 110,00 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 105,65 US-Dollar platzieren. Kursziele 117,24 / 127,55 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Walmart Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY892D Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,89 - 0,90 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 96,607 US-Dollar Basiswert: Walmart Inc. KO-Schwelle: 96,607 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 106,37 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 127,55 US-Dollar Hebel: 10,30 Kurschance: + 150 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ92JG Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,07 - 1,08 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 119,0007 US-Dollar Basiswert: Walmart Inc. KO-Schwelle: 119,0007 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 106,37 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,57 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

