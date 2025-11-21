    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silberpreis

    525 Aufrufe 525 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bärenattacke Silber fällt auf 49,39 USD

    Heftiger Rückgang: Silberpreis -2,63 % auf 49,39 USD.

    Silberpreis - Bärenattacke Silber fällt auf 49,39 USD
    Foto:
    Heftiger Druck auf Silber: Das Edelmetall sinkt -2,63 % auf 49,39USD und markiert damit einen spürbaren Rücksetzer.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,29 %
    1 Monat -4,32 %
    3 Monate +31,11 %
    1 Jahr +59,29 %

    Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 5.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 24,14660USD. Heute steht er bei 49,39USD. Das Investment wäre auf 10.226,4USD gewachsen – eine Steigerung von +104,53 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen volatil war, sehen viele Anleger Chancen, insbesondere wenn der Preis über 50$ bleibt. Diskussionen über Marktmanipulation und geopolitische Risiken beeinflussen die Stimmung, jedoch bleibt der langfristige Ausblick optimistisch.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

    Zur Silber Diskussion

    Informationen zu Silber

    Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Silber

    -2,79 %
    -6,29 %
    -4,32 %
    +31,11 %
    +59,29 %
    +137,53 %
    +104,53 %
    +252,23 %
    +202,43 %
    ISIN:XD0002746952WKN:CG3AB1



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Silberpreis Bärenattacke Silber fällt auf 49,39 USD Heftiger Rückgang: Silberpreis -2,63 % auf 49,39 USD.