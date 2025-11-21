Asiatische Aktien crashen nach Tech-Selloff und Fed-Sorgen

Die Börsen in Asien sind am Freitag deutlich ins Minus gedreht. Ein erneuter Ausverkauf bei Technologiewerten, die Unsicherheit über den nächsten Zinsschritt der US-Notenbank und frische Inflationssignale aus Japan sorgten dafür, dass Anleger weltweit Risiko reduzierten.

Die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten boten kaum Hinweise darauf, ob die Federal Reserve im Dezember zu einer Zinssenkung greifen wird. Zwar gilt eine Lockerung nun leicht wahrscheinlicher, doch bleibt die Entscheidung eng. Die höhere Arbeitslosenquote sowie nach unten revidierte Vormonatszahlen erhöhten die Unsicherheit.

Der MSCI-Index für asiatische Schwellenländer fiel um 2,6 Prozent und büßte damit die Zugewinne aus der Vorwoche ein. Der breitere MSCI Asia-Pacific ex-Japan rutschte um 2,4 Prozent ab.

Korea und Taiwan besonders betroffen

Der südkoreanische KOSPI brach zu Handelsbeginn um 4,2 Prozent ein und lag zuletzt immer noch 3,9 Prozent im Minus. Mit einem Wochenverlust von 4 Prozent verzeichnete der Index die schwächste Entwicklung seit Ende Februar. Die Tech-Schwergewichte Samsung Electronics (-6,1 Prozent) und SK Hynix (-10 Prozent) litten erheblich.

Auch der technologieorientierte Markt in Taiwan stand unter Druck: Der TAIEX verlor 3,7 Prozent, während TSMC um fast 5 Prozent nachgab.

China, Japan und Hongkong rutschen auf neue Tiefstände

Festlandchinas Aktienmärkte gaben bei steigenden geopolitischen Spannungen zwischen China und Japan deutlich nach. Der Shanghai Composite fiel 1,46 Prozent auf rund 3.870 Punkte, der Shenzhen Component verlor 2,8 Prozent. Belastend wirkten sowohl der globale Tech-Selloff als auch Chinas Pläne, Importe japanischer Meeresprodukte auszusetzen.

Hongkongs Hang Seng Index setzte seine Abwärtsbewegung fort und fiel um 1,64 Prozent auf 25.191 Zähler – den niedrigsten Stand seit über einem Monat.

In Japan rutschte der Nikkei um 2,20 Prozent unter die Marke von 48.700 Punkten. Der Yen stabilisierte sich nach mehreren schwachen Tagen, nachdem Finanzminister Satsuki Katayama eine mögliche Marktintervention in Aussicht gestellt hatte. Die Inflation stieg im Oktober leicht auf 3,0 Prozent, während sowohl die Industrie als auch der Dienstleistungssektor eine gemischte Entwicklung zeigten.

Indien und Australien ebenfalls schwächer

Der indische Sensex gab um 0,44 Prozent nach. Der Manufacturing PMI fiel deutlicher als erwartet, während der Services PMI leicht zulegte. Zudem leitete Indien ein Anti-Dumping-Verfahren gegen chinesische Polyester-Importe ein.

Australiens ASX 200 fiel um 1,59 Prozent auf ein Fünfmonatstief, belastet durch breite Verluste quer durch alle Sektoren.

Fazit: Risikoaversion dominiert

Die Kombination aus teuren Tech-Bewertungen, schwankenden Makrodaten und geopolitischen Risiken hält Anleger weltweit in Atem. Während die Märkte auf das Dezember-FOMC-Treffen zusteuern, bleibt die zentrale Frage offen, ob die Fed den lang erwarteten Zinsschritt wagt.

Bis dahin dürfte die Volatilität erhöht bleiben – besonders im asiatischen Technologiesektor, der derzeit im Epizentrum der globalen Risikoabwägungen steht.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



